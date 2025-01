Trump si insedia come 47° presidente degli Stati Uniti: stop all'invasione, guerra e nuove riforme storiche

Donald Trump, nel suo primo discorso pubblico prima dell’insediamento come 47° presidente degli Stati Uniti, promette cambiamenti epocali. Parlando davanti a una folla entusiasta alla Capital One Arena di Washington, annuncia un’agenda di priorità volte a difendere i confini, proteggere i cittadini e avviare profonde riforme economiche e sociali.

Trump sottolinea l’intenzione di dichiarare immediatamente l’emergenza nazionale al confine con il Messico per fermare l’immigrazione illegale, definendo il 20 gennaio come l’inizio di una nuova era di prosperità. “L’invasione dei nostri confini si fermerà oggi stesso”, afferma, anticipando la più grande operazione di deportazione nella storia americana.

Tra gli obiettivi principali, il rilancio dell’energia con trivellazioni offshore, la semplificazione della burocrazia e la creazione di un nuovo Dipartimento per l’efficienza del governo, guidato da Elon Musk. Il magnate, salito sul palco con il figlio, ribadisce l’impegno a rendere l’America forte per decenni.

Trump promette anche trasparenza, annunciando la pubblicazione di documenti segreti sugli omicidi di JFK, Robert Kennedy e Martin Luther King. Tra i temi caldi, l’abbandono delle politiche transgender, con misure contro la partecipazione degli uomini nello sport femminile, e il ritorno del patriottismo nelle scuole.

Il neo-presidente rilancia le sue promesse elettorali, tra cui la fine della guerra in Ucraina, tagli alle tasse e la riduzione dell’inflazione. Durante il comizio, ribadisce lo schiacciante successo elettorale di novembre 2024, menzionando presunti tentativi di manipolazione del voto, definiti però "troppo grandi per riuscire".

Trump affronta anche il tema TikTok, annunciando il ritorno parziale dell’app negli Stati Uniti. “Mi piace TikTok”, dichiara, sottolineando il suo ruolo chiave nel coinvolgimento del voto giovanile e proponendo una joint-venture con aziende americane per preservare l’occupazione.

Infine, Trump conferma che il 20 gennaio segnerà l’inizio di un nuovo capitolo, promettendo ordini esecutivi immediati e una rapida ricostruzione delle aree colpite dagli incendi in California, con uno sguardo alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

TikTok oscurato negli Usa: Trump promette una soluzione per salvare l'app - L'app di TikTok ha smesso di funzionare negli Stati Uniti, come previsto dall'entrata in vigore di una legge che ne impone il bando. Gli utenti americani visualizzano un messaggio che recita: "Scusate, TikTok non è disponibile in questo momento. Una legge per il bando è entrata in vigore negli Stati Uniti.

Trump annuncia la sua prima agenda: deportazioni di immigrati illegali e viaggio in California - Donald Trump, pronto a insediarsi come presidente degli Stati Uniti il 20 gennaio, prevede di lasciare subito il segno con un numero record di ordini esecutivi. In un'intervista a NBC News, il presidente ha presentato i punti principali del suo programma, annunciando che le deportazioni di immigrati irregolari inizieranno immediatamente.

TikTok vietato negli Stati Uniti: Corte Suprema conferma la legge, Trump rivendica la decisione finale - TikTok sarà vietato negli Stati Uniti a partire da domenica 19 gennaio 2025. La Corte Suprema ha confermato la legge approvata dal Congresso e firmata da Joe Biden lo scorso aprile, respingendo il ricorso presentato dalla piattaforma di proprietà cinese ByteDance.