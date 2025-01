Chi è Luca Tommassini: dalla relazione con Heather Parisi all'operazione al cuore, la vita e la carriera del coreografo delle star

Luca Tommassini sarà ospite oggi, 19 gennaio, a Verissimo, il talk show di Silvia Toffanin in onda su Canale 5 alle 16:00. Il coreografo racconterà la recente operazione al cuore che ha affrontato con coraggio.

Nato a Roma il 14 febbraio 1970, Tommassini scopre presto la passione per la danza. Si forma presso la scuola di Enzo Paolo Turchi e debutta nel mondo dello spettacolo a soli 12 anni. Diventa primo ballerino nella trasmissione Festival di Pippo Baudo e nel 1993 si trasferisce negli Stati Uniti, dove conquista la scena internazionale. Collabora con artisti del calibro di Madonna, Michael Jackson, Whitney Houston e Diana Ross. Come coreografo, lavora a videoclip iconici come It’s Raining Men di Geri Halliwell e a progetti con Katy Perry.

In Italia, si afferma collaborando con Laura Pausini, Claudio Baglioni e Tiziano Ferro, diventando direttore artistico di X Factor e Amici di Maria De Filippi. Dal 2022 al 2024 dirige il corpo di ballo di Viva Rai2! di Fiorello.

Tra il 1991 e il 1992 ha avuto una relazione con Heather Parisi, figura chiave anche nella sua battaglia contro la dipendenza dalle droghe. In un’intervista, ha raccontato delle difficoltà vissute lavorando con Whitney Houston e del ruolo di Heather nel riportarlo in Italia per uno spettacolo che lo ha aiutato a uscire dal tunnel.

Tommassini ha rivelato anche un curioso episodio con Madonna, che nel 1994 gli propose di avere un figlio insieme. Lui rifiutò, desiderando una famiglia tradizionale, e Madonna scelse invece il personal trainer Carlos Leon, con cui ebbe la figlia Lola.

Recentemente, il coreografo ha subito una delicata operazione per ricostruire la valvola mitrale. Fiorello, amico di lunga data, è stato determinante nel convincerlo a sottoporsi a una visita cardiologica. Dopo l'intervento, Tommassini ha rifiutato il Fentanyl, ricordando i pericoli di questa sostanza, che aveva già affrontato in passato.

Un esempio di resilienza, talento e coraggio, Luca Tommassini continua a essere una figura iconica nel mondo dello spettacolo.

