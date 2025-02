Jasmine Paolini vince all'esordio a Doha, eliminato Luca Nardi a Marsiglia

Jasmine Paolini, numero 4 del mondo e protagonista del 2024, ha iniziato con successo il torneo WTA 1000 di Doha. L'11 febbraio 2025, ha sconfitto la francese Caroline Garcia, attualmente al 76º posto del ranking WTA, in due set con il punteggio di 6-3, 6-4.

Nel primo set, Paolini ha recuperato un break iniziale, imponendo il suo gioco e chiudendo 6-3. Nel secondo set, nonostante una reazione di Garcia, l'italiana ha mantenuto il controllo, concludendo 6-4 e assicurandosi il passaggio agli ottavi di finale.

Nel prossimo turno, Paolini affronterà la vincente tra Liudmila Samsonova e Jelena Ostapenko.

In campo maschile, al torneo ATP di Marsiglia, Luca Nardi è stato eliminato al primo turno. Il tennista italiano, numero 83 del ranking ATP, ha perso contro il tedesco Daniel Altmaier, numero 80, con un doppio 6-2. Altmaier ha dominato l'incontro, imponendo il suo ritmo e non lasciando spazio a Nardi per rientrare in partita. Con questa vittoria, Altmaier avanza al turno successivo del torneo di Marsiglia.

