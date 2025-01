Domenica In: ospiti e anticipazioni della puntata dedicata a Sanremo 2025

Oggi, domenica 19 gennaio 2025, alle ore 14:00 su Rai1, andrà in onda una nuova puntata di "Domenica In" condotta da Mara Venier. L'episodio odierno sarà dedicato in gran parte al Festival di Sanremo 2025, con un talk che ripercorrerà la storia della kermesse musicale. Tra gli ospiti in studio: Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Wilma Goich, I Cugini di Campagna, Pierdavide Carone, Valerio Scanu e Antonella Bucci. A contribuire alla discussione saranno anche gli opinionisti Marino Bartoletti e Alba Parietti.

Successivamente, Patrizia Mirigliani, figlia di Enzo Mirigliani, storico patron di "Miss Italia", sarà presente insieme al figlio Nicola per condividere la storia della loro famiglia. L'attrice Rocío Muñoz Morales parlerà della sua carriera e vita privata, presentando inoltre il suo nuovo spettacolo teatrale che debutterà a Milano il 6 febbraio. In collegamento, Renzo Arbore, attualmente impegnato su Rai2 con il programma "Come ridevamo" insieme a Gegè Telesforo, sosterrà la campagna di sensibilizzazione a favore della Onlus "Lega del Filo d'Oro", di cui è testimonial da anni. Infine, il giornalista e conduttore Rai Francesco Giorgino interverrà per presentare in anteprima il suo nuovo libro intitolato "Giubilei", in uscita per Rai Libri.

La puntata si concluderà alle ore 17:10. Per chi non potesse seguire la diretta, "Domenica In" è disponibile in streaming su RaiPlay.

