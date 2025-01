Verissimo del 19 gennaio 2025: Anticipazioni e ospiti della puntata

Oggi, domenica 19 gennaio 2025, alle 16:00 su Canale 5, va in onda una nuova puntata di "Verissimo", il talk show condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti in studio:

Ilary Blasi : La conduttrice romana, dopo un periodo difficile, condividerà con il pubblico il suo nuovo capitolo di vita, ricco di serenità ed emozioni.

Paolo Bonolis : Il noto conduttore televisivo presenterà la nuova edizione di "Avanti un altro!", in partenza domani, lunedì 20 gennaio, alle 18:45 su Canale 5.

Cristèl, Romina e Jasmine Carrisi : Per la prima volta insieme a "Verissimo", le tre sorelle figlie di Al Bano, condivideranno aneddoti e ricordi legati al loro padre.

Iva Zanicchi : La cantante festeggerà i suoi 85 anni, ripercorrendo la sua lunga carriera musicale e le tappe più significative della sua vita.

Ermal Meta : Il cantautore albanese, recentemente diventato padre, parlerà della sua esperienza di paternità e dei progetti musicali in corso.

Luca Tommassini: Il coreografo e regista condividerà la sua esperienza riguardo a una recente e delicata operazione al cuore, offrendo uno spunto di riflessione sulla salute e sul benessere.

"Verissimo" prosegue la sua tradizione di offrire interviste esclusive e approfondimenti sulle vite dei personaggi più amati del panorama televisivo e musicale italiano.

