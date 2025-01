Gaza, Israele approva la tregua e il rilascio di 737 prigionieri palestinesi in cambio di ostaggi

Il governo israeliano ha approvato un accordo di cessate il fuoco che prevede il rilascio di 737 prigionieri palestinesi in cambio della liberazione dei primi ostaggi israeliani da parte di Hamas. La decisione, presa durante una riunione del gabinetto di sicurezza, entrerà in vigore il 19 gennaio, segnando l'inizio di una tregua. Nonostante la resistenza di alcuni membri del governo, tra cui i ministri Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, l'intesa è stata approvata con 24 voti favorevoli. I prigionieri palestinesi saranno liberati come parte della prima fase dell'accordo, mentre il futuro della seconda fase dipenderà dalla stabilità della tregua. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha ricevuto il sostegno di figure politiche americane come Joe Biden e Donald Trump, confermando la possibilità di riprendere le operazioni militari se l'accordo non dovesse reggere.

