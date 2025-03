Israele intensifica le operazioni militari in Siria e ordina nuove evacuazioni a Gaza

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno annunciato di aver colpito due basi militari nella Siria centrale: Tadmur (Palmira) e T4, una base aerea situata circa 50 chilometri a ovest di Palmira. L'IDF ha dichiarato che l'operazione mirava a eliminare le restanti capacità militari presenti in queste installazioni, sottolineando l'impegno a rimuovere ogni minaccia per i cittadini israeliani.

L'esercito israeliano ha emesso ordini di evacuazione per i residenti di Jabaliya, nel nord della Striscia di Gaza, in previsione di attacchi aerei. Il portavoce militare israeliano in lingua araba, Avichay Adraee, ha avvertito la popolazione locale tramite un messaggio su X, esortandola a dirigersi immediatamente a sud verso rifugi sicuri, a causa del lancio di razzi da aree popolate da parte di organizzazioni terroristiche.

Secondo fonti della CNN, Israele sta valutando una nuova offensiva terrestre su vasta scala nella Striscia di Gaza, che potrebbe comportare il dispiegamento di decine di migliaia di soldati per prendere il controllo di ampie zone dell'enclave palestinese. Questa possibile operazione rientra nelle strategie del governo israeliano per aumentare la pressione su Hamas affinché rilasci tutti gli ostaggi ancora detenuti.

Inoltre, il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha annunciato la creazione di un organismo incaricato di gestire la "trasferimento volontario" dei residenti di Gaza verso paesi terzi. Questo ente avrà il compito di preparare e facilitare il transito sicuro e controllato per coloro che desiderano lasciare la Striscia.

