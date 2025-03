Egitto propone a Hamas la fornitura di filmati degli ostaggi in cambio di una tregua a Gaza

Il governo egiziano ha avanzato una proposta per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, suggerendo che Hamas fornisca informazioni dettagliate, inclusi filmati, sugli ostaggi, sia vivi che deceduti. In cambio, Israele interromperebbe immediatamente le operazioni militari. Questa proposta, riportata dall'agenzia di stampa qatariota Al-Araby Al-Jadeed, prevede che, una volta stabilita la tregua, si avviino negoziati per definire una tempistica per il rilascio degli ostaggi rimanenti, accompagnata da un ritiro graduale delle forze israeliane dalla zona.

Nella notte, attacchi aerei israeliani hanno causato la morte di almeno 16 persone nella Striscia di Gaza, secondo fonti mediche locali e organi di informazione palestinesi, tra cui Al Jazeera. Due persone sono decedute in un attacco sul campo profughi di Nuseirat, nella parte centrale della Striscia.

In un precedente attacco aereo sull'ospedale Nasser di Khan Younis, è stato ucciso Ismail Barhoum, un alto esponente di Hamas responsabile degli affari finanziari del gruppo. Barhoum stava ricevendo cure mediche dopo essere stato ferito in un attacco quattro giorni prima.

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito un membro chiave di Hamas all'interno del complesso ospedaliero, basandosi su "un'ampia attività di raccolta di informazioni", utilizzando "munizioni di precisione" per limitare i danni collaterali. Il ministero della Salute di Gaza, gestito da Hamas, ha riferito che diverse persone, tra cui personale medico, sono rimaste ferite nell'attacco, e che una parte significativa dell'ospedale è stata distrutta, rendendo necessaria l'evacuazione del reparto colpito.

Q quattro persone sono state uccise e due ferite in attacchi aerei statunitensi nelle città yemenite di Sana'a e Saada. Secondo il quotidiano qatariota Al-Araby Al-Jadeed, uno degli attacchi ha colpito un sito di rifornimento militare a ovest di Sana'a. La rete saudita Al Hadath ha riportato che un alto funzionario degli Houthi è stato eliminato nel raid, senza specificarne il nome o la carica.

