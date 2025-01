Come migliorare la ricerca di lavoro nel 2025: strategie e strumenti per distinguersi

Adattarsi alle nuove sfide professionali. Affrontare un mercato del lavoro sempre più competitivo richiede una forte capacità di adattamento, indispensabile per cogliere opportunità di crescita. Nel processo di selezione, è essenziale valorizzare le soft skill come flessibilità e capacità di comunicazione, dedicando tempo al loro sviluppo. Per supportare questa evoluzione, LinkedIn offre corsi gratuiti fino al 31 marzo 2025, tra cui Building Career Agility and Resilience in the Age of AI e Landing a Job as a Skills-First Candidate.

Aggiornare il profilo LinkedIn. Mantenere un profilo professionale aggiornato è fondamentale, poiché i recruiter spesso iniziano la ricerca di candidati sulla piattaforma. Evidenziare almeno cinque competenze nella sezione Esperienza aumenta significativamente le visualizzazioni del profilo, fino a 5,6 volte, e le possibilità di ricevere messaggi InMail.

Sfruttare il job match. Lo strumento 'job match' di LinkedIn aiuta a identificare le opportunità più adatte, confrontando competenze e qualifiche personali con le offerte di lavoro. Questo approccio permette di ottimizzare il tempo e focalizzare gli sforzi sulle posizioni più promettenti.

Cercare opportunità in sicurezza. Per garantire affidabilità, LinkedIn introduce un badge di verifica sugli annunci, già presente su circa il 50% delle offerte di lavoro. Questo strumento contribuisce a una ricerca più sicura e serena.

Esplorare ruoli emergenti. Consultare la lista Jobs on the Rise di LinkedIn consente di scoprire nuove posizioni in crescita, con informazioni su competenze richieste, disponibilità di lavoro da remoto e città principali per le assunzioni. Approfondire questi dati aiuta a individuare le migliori opportunità per il futuro.

Cecilia Sala, madre incontra Meloni: fiducia sul lavoro del governo e focus sulle condizioni carcerarie - Elisabetta Vernoni, madre della giornalista Cecilia Sala, ha espresso fiducia nel lavoro del governo dopo un incontro a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni. La madre ha definito l'incontro "preciso e puntuale", sottolineando il bisogno di un confronto diretto e di rassicurazioni concrete.

Incidente mortale sul lavoro a Crotone: 52enne perde la vita schiacciato da un muletto - Un uomo di 52 anni ha tragicamente perso la vita questa mattina a causa di un incidente sul lavoro nel Crotonese. La vittima, G. G., originaria di Isola Capo Rizzuto, stava manovrando un muletto per trasportare materiale verso il Villaggio San Francesco di Le Castella, in provincia di Crotone.

Scontro tra Fedez e Sala sulla sicurezza a Milano: È il tuo lavoro, non il mio - Il rapper Fedez e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sono protagonisti di un acceso scambio riguardante la sicurezza nel capoluogo lombardo. Tutto è iniziato quando Fedez, durante un freestyle a Real Talk, ha criticato la gestione della sicurezza in città, affermando: "Milano brucia, uno stupro ogni venti ore, Beppe Sala influencer con fascia tricolore".