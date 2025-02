Elgato e OBS semplificano il flusso di lavoro dei creators

Elgato, un marchio di CORSAIR, ha annunciato oggi la sua sponsorizzazione del progetto OBS, l’iniziativa dietro lo sviluppo di Open Broadcaster Software (OBS). Attraverso questa sponsorizzazione, Elgato contribuirà al finanziamento di nuove innovazioni per questa piattaforma gratuita e open source, progettata per streamer e creators di contenuti video. Inoltre, Elgato ha presentato un nuovo plugin, che semplifica l’aggiunta e la condivisione delle configurazioni di OBS Studio.

«Questa partnership si basa su una lunga storia di collaborazione», afferma Taylor Ward, Director of Ecosystem di Elgato. «Gli strumenti di Elgato e OBS Studio sono sempre stati strettamente connessi. Ora portiamo questa sinergia a un livello superiore. Insieme, siamo entusiasti di offrire ai creators nuove soluzioni per ottimizzare e semplificare il loro flusso di lavoro».

Per il momento, i creators possono scoprire di più sul plugin Marketplace Connect o scaricarlo direttamente dal sito web di Elgato.

La sponsorizzazione

Il progetto OBS è in gran parte supportato dalla comunità e si basa sugli sponsor per garantire le risorse necessarie per il mantenimento e lo sviluppo del software. Grazie alla sua sponsorizzazione di livello Diamond, Elgato fornisce un supporto finanziario immediato a settori chiave, tra cui lo sviluppo di nuove funzionalità come un’infrastruttura di plugin avanzata. Inoltre, questa sponsorizzazione contribuisce a coprire i costi operativi, dalla correzione di bug all’assunzione di nuovi sviluppatori.

Elgato si impegna a garantire che OBS rimanga gratuito e accessibile a tutti. L’azienda si unisce così a leader del settore come NVIDIA, AMD e YouTube per supportare la crescita e il successo continuo del progetto.

Il plugin

Buone notizie: gli streamer non devono aspettare, i nuovi strumenti sono già disponibili. Il plugin Marketplace Connect per OBS Studio, sviluppato da Elgato, collega per la prima volta questi due ecosistemi, rendendo i workflow più rapidi ed efficienti che mai.

I visitatori di Marketplace, la vetrina digitale di Elgato, troveranno una nuova sezione dedicata a OBS. Qui i creators possono esplorare configurazioni complete per la trasmissione, denominate "raccolte di scene", e installarle direttamente in OBS Studio. In passato, questa operazione richiedeva ore di configurazione manuale e risoluzione dei problemi. Oggi tutto è pronto in pochi clic.

Inoltre, i creators possono ora condividere facilmente le proprie configurazioni OBS.

Lo strumento di esportazione raccoglie automaticamente file e impostazioni, raggruppando le scene in pochi semplici passaggi e preparandole per la condivisione con altri creators su Marketplace.

Ma Elgato non si ferma qui: i futuri aggiornamenti introdurranno il supporto per widget, una maggiore integrazione con Stream Deck e molte altre funzionalità avanzate.

Un'eredità consolidata

Da oltre dieci anni, Elgato e OBS hanno influenzato il settore della creazione di contenuti, sviluppando strumenti intuitivi e perfettamente integrati.

Le schede di acquisizione Elgato sono state tra le prime a offrire una compatibilità nativa con OBS Studio, permettendo ai gamer di condividere contenuti in modo più fluido ed efficiente. Quando Stream Deck è stato lanciato nel 2017, disponeva già di un’integrazione nativa con OBS, consentendo agli streamer di gestire scene e sorgenti con un solo tocco. In seguito, Wave Link ha rivoluzionato la gestione dell’audio, offrendo controlli professionali e un’interfaccia OBS Studio più chiara e intuitiva.

Oggi, milioni di creators utilizzano OBS Studio in combinazione con gli strumenti Elgato per migliorare la qualità delle loro produzioni. Questa collaborazione ha reso il broadcasting più accessibile che mai. E dopo l’annuncio di oggi, è chiaro che ci siano ancora molte novità in arrivo.

