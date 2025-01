Juventus-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv il 18 gennaio 2025

Oggi, sabato 18 gennaio 2025, alle ore 18:00, l'Allianz Stadium di Torino ospita il match di Serie A tra Juventus e Milan, valido per la 21ª giornata del campionato.

La Juventus, allenata da Thiago Motta, arriva da tre pareggi consecutivi, l'ultimo dei quali contro l'Atalanta. Con 34 punti in classifica, i bianconeri puntano a una vittoria per rilanciarsi nelle posizioni di vertice. Il tecnico ha recuperato Dusan Vlahovic, che partirà titolare, e ha annunciato l'impiego di Andrea Cambiaso nella formazione iniziale.

Il Milan, guidato da Sérgio Conceição, ha recentemente battuto il Como in trasferta, portandosi a 31 punti con una partita da recuperare. Per questa sfida, il tecnico dovrà fare a meno di Christian Pulisic e Malick Thiaw. Tammy Abraham sarà schierato in attacco, con Matteo Gabbia e Fikayo Tomori al centro della difesa.

Le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Motta.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leao; Abraham. Allenatore: Conceição.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati a Sky con il servizio "Zona DAZN" potranno seguire l'incontro anche sul canale 214 di Sky. Per gli abbonati a DAZN, la visione è disponibile tramite l'app su dispositivi mobili o su smart TV compatibili. In alternativa, è possibile accedere al sito ufficiale di DAZN per la diretta streaming.

Questa sfida rappresenta un importante scontro diretto per le ambizioni europee di entrambe le squadre, che cercheranno di ottenere i tre punti per consolidare la propria posizione in classifica.

Manchester City su Cambiaso: la Juventus chiede 80 milioni, valutazioni sui possibili sostituti - Il Manchester City si è fatto avanti per Andrea Cambiaso, terzino della Juventus, avviando i contatti per un trasferimento in Premier League. Secondo Sky Sport, il club inglese è pronto a offrire 65 milioni di euro per il giocatore 24enne, ma la Juventus ha fissato il prezzo a 80 milioni.

Calciomercato Juventus: il Manchester City punta Cambiaso con un'offerta da 65 milioni - Il Manchester City ha messo nel mirino Andrea Cambiaso per potenziare il reparto degli esterni. Secondo Sky Sport, il club inglese sarebbe pronto a presentare alla Juventus un'offerta di 65 milioni di euro per il terzino 24enne. La società bianconera, tuttavia, valuta il giocatore almeno 80 milioni, consapevole dell'interesse di altre squadre europee.

Atalanta-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming - Il Gewiss Stadium di Bergamo ospiterà oggi, martedì 14 gennaio 2025, alle 20:45, il recupero della 19ª giornata di Serie A tra Atalanta e Juventus, rinviata per gli impegni di entrambe le squadre in Supercoppa Italiana. L'Atalanta, attualmente terza in classifica con 42 punti, mira a ridurre il distacco dalla capolista Napoli.