Gatti e cani e il rischio aviaria: le raccomandazioni dell'Iss per proteggerli

L'Istituto superiore di sanità (Iss) segnala un rischio, sebbene basso, di infezione da influenza aviaria per gatti e cani, soprattutto se vivono a contatto con uccelli infetti. Questo avvertimento segue il caso di un gatto contagiato in provincia di Bologna, sollevando l'attenzione sui comportamenti da adottare per tutelare gli animali domestici.

Secondo l'Iss, è fondamentale ridurre al minimo il contatto tra animali domestici e uccelli selvatici, sia vivi che deceduti, in particolare nelle aree dove è stata confermata la presenza del virus aviario. Un altro punto cruciale è la corretta alimentazione: si consiglia di evitare carne cruda, visceri o altri prodotti provenienti da allevamenti non sottoposti a controlli sanitari, specialmente durante i periodi di circolazione del virus.

Queste raccomandazioni mirano a ridurre i rischi e a garantire la salute e la sicurezza degli animali domestici, invitando i proprietari a prestare particolare attenzione.

Gatto contagiato da Aviaria a Valsamoggia: caso isolato, nessun rischio per l’uomo - Un caso di influenza aviaria è stato rilevato in un gatto a Valsamoggia, in provincia di Bologna. L’animale viveva a stretto contatto con il pollame di un allevamento familiare già interessato dall’infezione, che aveva portato alla soppressione degli uccelli, come previsto dalla normativa.

Primo decesso per influenza aviaria negli Stati Uniti: allarme per il virus H5N1 - Il Dipartimento della Salute della Louisiana ha confermato il decesso di un paziente per influenza aviaria, segnando il primo caso di morte negli Stati Uniti. La vittima, un uomo di oltre 65 anni con patologie pregresse, è stato esposto al virus tramite contatto con uccelli selvatici e da cortile non commerciali.

Aviaria: ritirato cibo crudo congelato dopo la morte di un gatto in Oregon - Un gatto domestico in Oregon è deceduto dopo aver consumato un prodotto a base di cibo crudo congelato risultato positivo al virus dell’influenza aviaria H5N1. L'azienda produttrice, Northwest Naturals, di proprietà della Morasch Meats, ha disposto un richiamo volontario a livello nazionale del lotto in questione, che riguarda il prodotto Feline Turkey Recipe.