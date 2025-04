Influenza aviaria H5N1, prima vittima in Messico: morta una bambina di 3 anni

È deceduta la bambina di 3 anni risultata positiva al virus dell’influenza aviaria H5N1 in Messico. La piccola, originaria dello Stato di Durango, era stata ricoverata in gravi condizioni ed è morta per complicanze respiratorie. Le autorità sanitarie hanno confermato martedì 8 aprile che si tratta del primo decesso umano causato dal virus nel Paese.

La bambina era stata ospedalizzata lo scorso venerdì. Al momento, 38 persone entrate in contatto con lei sono risultate negative al virus e non sono stati segnalati altri casi umani. Le autorità sanitarie messicane hanno dichiarato che il rischio di trasmissione resta basso.

Il virus H5N1, diffuso a livello globale tra gli uccelli selvatici, ha infettato anche numerosi mammiferi. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), tra il 2003 e il 12 dicembre 2024 si sono registrati 464 decessi legati al virus, la maggior parte dei quali in Vietnam, Egitto, Indonesia e Cambogia fino al 2019. Negli anni successivi i casi mortali sono diventati rari. A gennaio 2025, gli Stati Uniti hanno segnalato il primo decesso collegato al virus nel Paese.

