Survival Kids - esclusiva per Nintendo Switch 2

Sopravvivete insieme in “Survival Kids” - un'intensa avventura co-op in uscita il 5 giugno in esclusiva per Nintendo Switch 2.

KONAMI ha annunciato, durante l’ultimo Nintendo Direct, che Survival Kids sarà lanciato in esclusiva per Nintendo Switch 2 come titolo day one. Progettato e sviluppato da Unity in collaborazione con KONAMI, il gioco offrirà un'innovativa esperienza che metterà in mostra le caratteristiche uniche della nuova console.

Survival Kids Reveal Trailer

- https://www.youtube.com/watch?v=Eh8zElZdUrU -

Survival Kids offrirà un'esperienza co-op di alto livello, in grado di sfruttare appieno le avanzate caratteristiche di Nintendo Switch 2. Le innovative funzioni di comunicazione e condivisione della console permetteranno ai giocatori di connettersi, pianificare strategie e collaborare senza soluzione di continuità, mentre affronteranno sfide per la sopravvivenza.

I giocatori vestiranno i panni di quattro bambini curiosi che, dopo aver scoperto una mappa a brandelli, partiranno per un viaggio memorabili, alla scoperta di un misterioso mondo nascosto. Bloccati su una catena di isole inesplorate che poggiano sul dorso delle Whurtles (creature ibride balena-tartaruga), i ragazzi dovranno fare squadra per esplorare, raccogliere risorse e creare strumenti essenziali. Grazie al supporto co-op locale e online, fino a quattro giocatori potranno unire le forze, cucinare, pescare e risolvere enigmi ambientali. Il tutto affrontando gli imprevedibili pericoli dell'ambiente circostante.

Uscito originariamente su Game Boy Color nel 1999, Survival Kids ha precorso i tempi, fondendo meccaniche di sopravvivenza con l'esplorazione, il crafting e la narrazione, molto prima che il genere diventasse mainstream. Ora, questa reinterpretazione moderna espande lo spirito dell’avventura originale, introducendo innovativi elementi co-op per offrire nuovi modi per sopravvivere, esplorare e adattarsi.

Storica collaborazione tra KONAMI e Unity, Survival Kids fonde il classico gameplay survival con l'innovazione moderna. Introducendo nuove meccaniche cooperative e funzionalità multiplayer, il gioco rimane fedele alle sue radici ma si evolve strizzando l’occhio alle esigenze dei giocatori moderni.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 su Nintendo Switch 2 - Questa estate, Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 sfreccia sulla nuovissima Nintendo Switch 2, portando la magia del leggendario skateboarder direttamente nelle mani dei gamer.Ricostruito da zero per sfruttare al massimo le potenzialità della nuova console, il remake combina tutto ciò che ha reso i titoli originali iconici: skater leggendari, trick spettacolari e una colonna sonora indimenticabile, con nuovi parchi, nuovi skater e una ventata di freschezza che farà felici sia i fan storici che i nuovi arrivati.

LEGGENDE POKÉMON: Z-A SU NINTENDO SWITCH 2 - IN ARRIVO SU NINTENDO SWITCH 2 A FINE 2025Oggi, durante la presentazione Nintendo Direct: Nintendo Switch 2, The Pokémon Company ha rivelato che l'edizione di Leggende Pokémon: Z-A per Nintendo Switch 2 uscirà alla fine del 2025.L'edizione di Leggende Pokémon: Z-A per Nintendo Switch 2 sfrutterà la potenza di questa console per offrire agli Allenatori l'opportunità di esplorare le strade di Luminopoli con una risoluzione e una frequenza delle immagini migliorate.

ELDEN RING TARNISHED EDITION IN ARRIVO SU NINTENDO SWITCH 2 - Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato oggi l'arrivo di tre titoli su Nintendo Switch 2. ELDEN RING Tarnished Edition porta ELDEN RING di Bandai Namco Entertainment Inc. e FromSoftware, Inc., il fenomeno campione d'incassi e vincitore di numerosi riconoscimenti come gioco dell'anno, sul nuovo sistema.