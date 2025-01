Haaland rinnova con il Manchester City fino al 2034: ufficiale il contratto da record

Erling Haaland, centravanti norvegese classe 2000, ha firmato un rinnovo straordinario con il Manchester City, legandosi al club fino al 2034. Il contratto garantirà al bomber un altro periodo di 9 anni e mezzo con gli Sky Blues, consolidando il suo ruolo fondamentale per il futuro della squadra. "Sono davvero felice di aver firmato il mio nuovo contratto e di poter guardare avanti per trascorrere ancora più tempo in questo Club", ha dichiarato Haaland.

L'attaccante, arrivato in Inghilterra nel 2022, ha espresso l'intenzione di continuare a crescere e lavorare per portare sempre più successi al Manchester City.

Haaland ha inoltre ringraziato il manager Pep Guardiola, il suo staff tecnico, i compagni di squadra e tutti i membri del club per il supporto ricevuto. "Hanno reso questo un posto speciale, ora sono parte del City, indipendentemente da ciò che accadrà", ha concluso, accennando al procedimento legale riguardante le irregolarità finanziarie del club.

