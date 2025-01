Kyle Walker al Milan: ufficiale il difensore inglese in prestito dal Manchester City

Il Milan ha ufficializzato l’arrivo del difensore inglese Kyle Walker, vincitore della Champions League nel 2023 con il Manchester City. Con un comunicato ufficiale, il club rossonero ha annunciato l’acquisizione del giocatore "a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva".

Nato a Sheffield il 28 maggio 1990, Walker ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile dello Sheffield United, prima di approdare al Tottenham, con cui ha esordito in Premier League nel marzo 2010. Nell’estate del 2017 si è trasferito al Manchester City, dove ha collezionato 319 presenze e vinto 17 trofei, tra cui sei Premier League e la Champions League.

Con la Nazionale inglese, Walker ha debuttato nel novembre 2011 e conta 93 presenze internazionali. Al Milan indosserà la maglia numero 32.

