Ex di Chiara Petrolini registra i nomi dei neonati uccisi e sepolti

Samuel, 21 anni, ex fidanzato di Chiara Petrolini, accusata della morte di due neonati, si è recato spontaneamente presso il Comune di Traversetolo per registrare i nomi dei figli avuti dalla giovane. Ha scelto i nomi Angelo Federico e Domenico Matteo per i piccoli, trovati sepolti nel cortile della casa di Vignale. Durante la sua visita al municipio, Samuel ha firmato sia gli atti di nascita sia quelli di morte dei bambini, scoperti solo dopo il tragico ritrovamento.

Domenico Matteo, il fratellino maggiore, è nato il 12 maggio 2023. I resti del suo corpo sono stati scoperti il 7 settembre e successivamente analizzati, rivelando la data di nascita. Chiara Petrolini, indagata per duplice omicidio e occultamento di cadavere, ha dichiarato che il piccolo era già privo di vita quando è stato seppellito nel giardino.

Angelo Federico, il più piccolo, è nato e deceduto pochi giorni prima del ritrovamento del suo corpo, avvenuto il 9 agosto. L’autopsia ha stabilito che il bambino era vivo alla nascita, avvenuta nella taverna della casa mentre Chiara era sola. Questo dettaglio ha aggravato ulteriormente la posizione della ragazza, già sotto accusa per i tragici eventi.

