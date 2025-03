Parma: Benedizione e sepoltura dei figli di Chiara Petrolini a Bannone di Traversetolo

Questa mattina, poco dopo le 8, i corpi dei due neonati di Chiara Petrolini sono stati benedetti da padre Antonio Ciceri e successivamente sepolti nel cimitero della frazione di Bannone, nel comune di Traversetolo.

Chiara Petrolini, 22 anni, non era presente alla cerimonia poiché agli arresti domiciliari nella villetta di famiglia a Vignale, accusata di aver ucciso i due neonati e nascosto i corpi nel giardino di casa. I bambini erano stati registrati a gennaio dal padre Samuel, ex fidanzato di Petrolini, presso gli uffici del Comune di Traversetolo con i nomi Angelo Federico e Domenico Matteo.

Secondo la relazione tecnica del medico legale Valentina Bugelli e dell’antropologa forense Francesca Magli, il primogenito sarebbe morto per shock emorragico causato dalla mancata adeguata costrizione dei vasi ombelicali, risultando vivo al momento del parto.

