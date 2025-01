The Sims 4: Nuovo Kit da Gamer e molto altro!

Oggi la squadra di The Sims ha svelato The Sims 4 Postazione da Gamer Kit, The Sims 4 Rifugio Segreto Kit e The Sims 4 Casa Casanova Kit, ora disponibili su PC tramite l'EA app, su Mac tramite Origin, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.The Sims 4 Postazione da Gamer Kit, realizzato in collaborazione con la creatrice lilsimsie, consente ai giocatori di progettare una stanza da gamer invitante e confortevole per creare un ambiente perfetto per il loro hobby preferito. Il kit include perfino dei piccoli riferimenti ai Sims tutti da scoprire, tra cui una mini pianta mucca sospesa, una mini biblioteca ispirata al formaggio grigliato e non solo.Rifugio Segreto Kit, ispirato all'elegante Daniela Alberghini, e Casa Casanova Kit, ispirato al fascinoso Don Lotario, offre ai giocatori l'opportunità di sfoggiare i propri stili distintivi con iconici articoli alla moda e ambienti soavi e incantevoli.

I Creator Kit di The Sims 4 sono ora disponibili - Oggi la squadra di The Sims ha pubblicato i nuovi Creator Kit Salotto Retrò di Myshunosun e Pigiama Party di Trillyke, ora disponibili su PC tramite l'EA app, su Mac tramite Origin, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Vita & Morte - nel nuovo Expansion Pack di The Sims 4 - Domani, 31 ottobre, EA e Maxis pubblicheranno The Sims 4 Vita & Morte Expansion Pack per PC tramite l'EA app, per Mac tramite Origin, Epic Games Store e Steam, nonché per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One giusto in tempo per la notte più spettrale dell'anno!Questo Halloween, tuffati in The Sims 4 Vita & Morte Expansion Pack per svelare i segreti di una vita più appagante per i Sims, nonché per esplorare l'aldilà attraverso lo scenario inquietante di Ravenwood, dove tre quartieri distinti conservano i propri legami con l'enigmatico passaggio tra la vita e ciò che viene dopo.

Aggiornamento del gioco base The Sims 4 - Fantasmi personalizzabili e i tipi di sofferenza, oggi disponibileThe Sims 4 svela l'aldilà giusto in tempo per una stagione da brivido con il nuovo aggiornamento del gioco base disponibile su PC tramite l'EA app, su Mac tramite Origin, su Epic Games Store e Steam®, nonché su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S e Xbox One.