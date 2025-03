The Sims 4 Hobby & Attività Expansion Pack disponibile

La squadra di sviluppo di The Sims ha pubblicato The Sims 4 Hobby & Attività Expansion Pack, disponibile oggi tramite l'EA app, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.

In The Sims 4 Hobby & Attività Expansion Pack, i giocatori possono sbrigliare la propria creatività e le proprie passioni a Nordhaven, una nuova cittadina ricca di tradizioni e opportunità.

In questa comunità brulicante di artigiani magistrali e hobbisti creativi, i tuoi Sims possono perfezionare la body art con la nuova abilità di tatuatura nonché creare oggetti funzionali o decorativi con la nuova abilità di ceramica, e perfino iniziare a guadagnare simoleon con tali abilità nel corso del tempo!

Nuovo pacchetto di espansione Hobby & Attività di The Sims 4 - The Sims ha rivelato un nuovissimo trailer del gameplay per il pacchetto di espansione di The Sims 4 Hobby & Attività, che sarà disponibile il 6 marzo per EA app™, Epic Games Store e Steam®, sistemi PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S e Xbox One.

The Sims 4 rivela Hobby & Attività Expansion Pack - Oggi la squadra di sviluppo di The Sims ha svelato The Sims 4 Hobby & Attività Expansion Pack, che il 6 marzo sarà disponibile tramite l'EA app, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.In The Sims 4 Hobby & Attività Expansion Pack, le passioni e la creatività dei giocatori possono fare un salto di qualità a Nordhaven, una cittadina ricca di tradizioni e opportunità.

The Sims 4: Nuovo Kit da Gamer e molto altro! - Oggi la squadra di The Sims ha svelato The Sims 4 Postazione da Gamer Kit, The Sims 4 Rifugio Segreto Kit e The Sims 4 Casa Casanova Kit, ora disponibili su PC tramite l'EA app, su Mac tramite Origin, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.