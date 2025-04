The Sims 4 - oggetti gratuiti modalità Crea un Sim e Costruisci

The Sims 4 ha rilasciato oggi un nuovo aggiornamento gratuito che introduce nuovi oggetti nel gioco, disponibile per EA app, Epic Games Store e Steam, sistemi PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One. Questo nuovo aggiornamento amplia i contenuti di The Sims 4 con 12 nuovi vivaci oggetti della modalità Crea un Sim e Costruisci che i Sims possono incorporare nella loro vita quotidiana, tra cui abiti, mobili alla moda e una selezione ampliata di bandiere Pride.

Dai complementi d'arredo chic che creano spazi accoglienti e sicuri agli abiti alla moda che si fanno notare, il nuovo aggiornamento offre ai giocatori ancora più modi per celebrare se stessi e le loro comunità. Questo è solo uno dei numerosi articoli gratuiti che verranno rilasciati quest'anno in The Sims 4.Scoprite i nuovi oggetti qui: https://youtu.be/NXFGmnNbp5s

Tatuaggi ispirati a Doja Cat disponibili per The Sims 4! - The Sims ha rivelato oggi tre nuovi disegni di tatuaggi personalizzati ispirati alla rapper e cantante Doja Cat, per celebrare l'uscita del pacchetto espansione Business & Hobbies di The Sims 4.Il team di The Sims e Doja Cat hanno scelto tre Tattoo per ispirare gli altri Simmers, che includono un'immagine ispirata alle statue rinascimentali, un suggestivo motivo di spada e un ragno che rappresenta la femminilità e l'impavidità di Doja Cat.

The Sims 4 Hobby & Attività Expansion Pack disponibile - La squadra di sviluppo di The Sims ha pubblicato The Sims 4 Hobby & Attività Expansion Pack, disponibile oggi tramite l'EA app, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.In The Sims 4 Hobby & Attività Expansion Pack, i giocatori possono sbrigliare la propria creatività e le proprie passioni a Nordhaven, una nuova cittadina ricca di tradizioni e opportunità.

Nuovo pacchetto di espansione Hobby & Attività di The Sims 4 - The Sims ha rivelato un nuovissimo trailer del gameplay per il pacchetto di espansione di The Sims 4 Hobby & Attività, che sarà disponibile il 6 marzo per EA app™, Epic Games Store e Steam®, sistemi PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S e Xbox One.