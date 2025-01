Roma-Genoa: probabili formazioni e dettagli sulla Partita del 17 Gennaio 2025

La Roma affronta il Genoa allo Stadio Olimpico il 17 gennaio 2025 alle 20:45, nell'anticipo della 21ª giornata di Serie A. I giallorossi, allenati da Claudio Ranieri, cercano di consolidare la loro posizione in classifica dopo il pareggio 2-2 contro il Bologna, portandoli a 24 punti. Il Genoa, guidato da Patrick Vieira, arriva da una vittoria casalinga 1-0 contro il Parma, salendo a 23 punti.

Probabili Formazioni

Roma (3-4-2-1):

Portiere: Svilar

Difensori: Mancini, Hummels, Ndicka

Centrocampisti: Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino

Attaccanti: Pellegrini, Dybala, Dovbyk

Genoa (4-3-3):

Portiere: Leali

Difensori: De Winter, Bani, Vasquez, Martin

Centrocampisti: Thorsby, Kasa, Frendrup

Attaccanti: Zanoli, Pinamonti, Miretti

Dove Vederla

La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). Gli abbonati Sky possono seguire l'incontro anche in streaming tramite l'app Sky Go.

Nei 113 precedenti tra Roma e Genoa, la Roma ha ottenuto 41 vittorie, 51 pareggi e 32 sconfitte. All'andata, il 15 settembre 2024, la partita si concluse 1-1, con il gol del pareggio del Genoa segnato da De Winter a pochi secondi dal termine. Con una vittoria, la Roma potrebbe consolidare la sua posizione in classifica, mentre il Genoa cercherà di avvicinarsi ulteriormente ai giallorossi.

