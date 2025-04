Principe Harry in visita a sorpresa in Ucraina: incontra i feriti al Superhumans Center di Leopoli

Il principe Harry ha compiuto una visita a sorpresa in Ucraina, recandosi presso il Superhumans Center di Leopoli, struttura specializzata nella riabilitazione di militari e civili feriti dalla guerra. La notizia è stata diffusa solo dopo la sua partenza dal Paese, secondo quanto riferito da un portavoce del duca di Sussex. Durante l’incontro, il secondogenito di re Carlo ha parlato con pazienti e personale medico, accompagnato da membri della Invictus Games Foundation, tra cui quattro veterani ucraini coinvolti nel percorso di recupero.

Il principe, con alle spalle dieci anni di servizio nell’esercito britannico, ha fondato gli Invictus Games nel 2014 per offrire ai veterani feriti l'opportunità di confrontarsi in eventi sportivi internazionali. L’obiettivo della visita in Ucraina era osservare da vicino i servizi di supporto e riabilitazione attivi nel Paese, in guerra da oltre tre anni.

Harry ha anche incontrato la ministra ucraina per gli Affari dei veterani, Natalia Kalmykova. Rob Owen, CEO della Invictus Games Foundation, ha ricordato come l’Ucraina faccia parte della rete della fondazione dal 2017, anno della sua partecipazione ai Giochi di Toronto. Ha inoltre sottolineato l’importanza di sostenere il recupero del personale militare anche in contesti di conflitto attivo.

L’edizione più recente degli Invictus Games si è svolta a Vancouver con oltre 500 partecipanti da 23 Paesi, mentre la prossima si terrà a Birmingham nel 2027. Harry è il secondo reale britannico a visitare l’Ucraina dopo l’invasione russa, preceduto dalla duchessa di Edimburgo. Re Carlo ha invece ricevuto il presidente Zelensky a Sandringham lo scorso marzo, e il principe William ha incontrato rifugiati ucraini in Estonia poche settimane fa.

