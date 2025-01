Apex Legends x FFVII: Rinascita Lunare

Celebra il Capodanno lunare in grande stile! L'evento collezione Rinascita lunare segna l'inizio di una nuova collaborazione tra due mostri sacri del mondo videoludico, con il ritorno della materia e della spada potens di FINAL FANTASY VII REBIRTH su Apex Legends attraverso le reliquie dello squarcio.

Dal 21 gennaio all'11 febbraio, l'evento Rinascita lunare porterà con sé nuovi oggetti cosmetici e una skin Prestigio. Guarda il nuovo trailer dell'evento qui - https://www.youtube.com/watch?v=TwMJyYo5C0g

I poteri di FINAL FANTASY VII REBIRTH tornano attraverso le reliquie dello squarcio

La materia dell'evento di FINAL FANTASY VII REBIRTH torna su Apex Legends nelle reliquie dello squarcio. Usa la devastante spada potens ed equipaggia gli hop-up per evocare un Nessie SOLDIER, potenziare i suoi danni critici e molto altro ancora.

Oggetti evento Rinascita lunare

Sblocca 24 oggetti cosmetici a tema lunare, inclusa una skin Prestigio per Alter con 3 livelli, una scia di lancio e un'esecuzione speciali.



Contatore premi



Ottieni ricompense con il nuovo contatore premi.

Oggetti a tema FINAL FANTASY VII REBIRTH

Riscopri gli oggetti cosmetici a tema FINAL FANTASY VII REBIRTH. Quelli già acquisiti saranno conteggiati come avanzamento.

Apex Legends: Dallo squarcio

è ora disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite EA app, Epic Games Store e Steam.

Apex Legends: Caos interdimensionale nell'Anomalia astrale - Preparati al vero caos interdimensionale con il ritorno di Nostalgia Royale su più mappe e scopri una rotazione carica di adrenalina.La scienza è fuori controllo nel nuovo trailer dell'evento Anomalia astrale, ora disponibile su YouTube: https://www.youtube.

Apex Legends: Dallo squarcio presenta il Tormento d'inverno - Apex Legends: Dallo squarcio presenta Tormento d'inverno in un nuovo gelido trailerIl Winter Express è tornato, ed è più letale che mai! Affronta il gelo inesorabile e conquista la vittoria.Aggiungi un tocco di magia alle feste con il nuovo trailer dell'evento Tormento d'inverno, ora disponibile su YouTube:https://www.

Apex Legends: Dallo squarcio - pass battaglia - Trascendi il tempo in Apex Legends: Dallo squarcio e rivivi le emozioni dei primissimi Apex Games con la tua squadra in Nostalgia Royale. Entra in azione con Lifeline e le sue nuove abilità, e dai la carica al tuo equipaggiamento con le armi potenziate e le abilità delle reliquie dello squarcio.