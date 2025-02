Apex Legends: Conquista mette la community al primo posto

EA e Respawn si preparano a mettere la community in primo piano in Apex Legends: Conquista, con contenuti nuovi di zecca e una competizione più agguerrita che mai.

Per celebrare il 6º anniversario di Apex Legends, Respawn ha pubblicato un diario di sviluppo che illustra i progetti per il nuovo anno e una serie di importanti aggiornamenti sui temi che più contano per la community (ad es. matchmaking, anti-cheat e integrità competitiva).

Scopri cosa ti aspetta nella nuova stagione e oltre con il direttore di gioco Steven Ferreira e il direttore di progettazione Evan Nikolich nel nuovo diario di sviluppo: https://www.youtube.com/watch? v=0m-whoF7ycU

Conquista segna l'arrivo di nuove originali funzioni, tra cui:

Commissione dei creator - I creator più amati prendono il comando, regalando alla community di Apex Legends sfide e ricompense uniche. Per due settimane, potrai sbloccare skin arma leggendarie selezionate dai creator e pack Apex, sia in solitaria che insieme al resto della community.

Arsenali - Gli arsenali sono le postazioni armi di cui non potrai più fare a meno. Contengono tutte le armi di un determinato tipo di munizioni. Vedendoli dall'alto durante il lancio, potrai scegliere più facilmente dove atterrare e trovare l'equipaggiamento perfetto per conquistare il campo di battaglia.

Modifiche al meta - Preparati a giocare al massimo con i nuovi vantaggi per le leggende d'assalto. Con "Potenza di fuoco extra" e "Mina vagante" avrai più munizioni, slot granate aggiuntivi e migliore controllo delle armi. Inoltre, con "Impeto di battaglia" potrai ricaricare le armi e muoverti più rapidamente quando distruggi gli scudi. Poi, per la prima volta in assoluto, tutte le armi saranno potenziate, il che vuol dire che la tua arma preferita sarà più devastante che mai.

Verso la Classificata - La via d'accesso alla Classificata sta per diventare ancora più competitiva, divertente ed equilibrata. Se non hai ancora sbloccato la Classificata, dovrai dimostrare di essere abbastanza abile sia dal punto di vista tecnico che nel gioco di squadra, completando tutte le sfide per accedere alla modalità. Questo creerà un punto di partenza comune per tutti in Apex Legends prima dell'ingresso alle partite Classificate vere e proprie.

Evento Anniversario - Unisciti alla festa e semina distruzione con i 36 nuovi oggetti leggendari dell'evento Anniversario, inclusi un set di frammenti esotici e la primissima R-301 mitica! Inoltre, con il ritorno del contatore premi della community, potrai completare sfide e sbloccare ricompense create da altre leggende come te.