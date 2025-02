Apex Legends: Conquista mette la community in prima linea

Viviamo per combattere in Apex Legends: Conquista. Conquista le sfide della Commissione dei creator e ottieni ricompense in gioco. Preparati ad aggiornamenti che potenzieranno le leggende, a cambiamenti che rivisiteranno il meta e a scegliere il tuo equipaggiamento con gli arsenali. Competi con stile con le ricompense del pass battaglia di Conquista e festeggia Apex Legends nell'evento Anniversario!

Dai un'occhiata ai nuovi entusiasmanti contenuti nell'emozionante trailer del gameplay e scopri perché Viviamo per combattere. Visualizzabile su YouTube: https://www.youtube.com/watch? v=jK_qkojj8ZU

Apex Legends: Conquista sarà disponibile dall'11 febbraio su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite EA app, Epic Games Store e Steam.

Apex Legends x FFVII: Rinascita Lunare - Celebra il Capodanno lunare in grande stile! L'evento collezione Rinascita lunare segna l'inizio di una nuova collaborazione tra due mostri sacri del mondo videoludico, con il ritorno della materia e della spada potens di FINAL FANTASY VII REBIRTH su Apex Legends attraverso le reliquie dello squarcio.