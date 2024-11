Principe William: Il 2024, l'anno più difficile tra battaglie familiari e responsabilità reali

Il 2024 è stato un anno particolarmente difficile per il principe William, che lo ha definito "il più duro di tutta la mia vita". Durante la presentazione del premio Earthshot a Città del Capo, in Sudafrica, il principe di Galles ha descritto l'anno in corso come "brutale" a causa delle battaglie contro il cancro affrontate sia da sua moglie, la principessa Kate, sia da suo padre, re Carlo.

Parlando con i giornalisti, William ha espresso la difficoltà di gestire le sfide familiari e personali: "Cercare di superare tutto il resto e tenere tutto sotto controllo è stato davvero difficile. Ma sono orgoglioso di mia moglie, sono orgoglioso di mio padre, per aver gestito le cose come hanno fatto. Ma, da un punto di vista familiare e personale, è stato brutale".

Riguardo alla responsabilità di essere l'erede al trono, il principe di Galles ha ammesso: "Non mi piace avere anche questa responsabilità. Preferisco la libertà di poter costruire qualcosa come Earthshot. È questo il futuro per me. È molto importante, con il mio ruolo e la mia piattaforma, che io faccia qualcosa di buono, che io aiuti la vita delle persone e che io faccia qualcosa che sia veramente significativo. In questo senso, l'Earthshot è il culmine, se vogliamo, di tutto ciò messo insieme".

Il premio Earthshot, fondato da William nel 2020, si ispira al progetto "moonshot" di John F. Kennedy e mira a trovare soluzioni innovative per affrontare le sfide ambientali globali. Durante l'evento a Città del Capo, il principe ha sottolineato l'importanza di mantenere la speranza e l'ottimismo, specialmente in un periodo in cui le cause ambientali affrontano sfide politiche significative. Ha inoltre evidenziato gli sforzi della sua famiglia nella conservazione ambientale e ha espresso orgoglio per i suoi figli.

La principessa Kate, che ha completato la chemioterapia a settembre, non ha potuto accompagnare William in Sudafrica, ma il principe ha dichiarato di sperare che lei stesse seguendo l'evento da casa e tifando per lui. La coppia reale continua a ricevere il sostegno del pubblico mentre affronta queste sfide personali e familiari.