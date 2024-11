Principe William e la nuova visione per una monarchia più sociale e filantropica

Il Principe William ha recentemente espresso il desiderio di trasformare la monarchia britannica in un'istituzione più sociale e filantropica, enfatizzando un approccio "reale con una 'r' minuscola". Queste dichiarazioni sono emerse durante la sua visita in Sudafrica, al termine di quello che ha definito "l'anno più difficile della mia vita", segnato dalle battaglie contro il cancro affrontate dalla moglie Kate e dal padre, re Carlo III.

Durante il soggiorno in Sudafrica, il Principe di Galles ha adottato un tono informale, indossando abiti casual e partecipando a eventi non ufficiali. In un'intervista, ha spiegato: "Sto cercando di fare le cose in modo diverso per la mia generazione... Sto facendo la vita 'reale' con la 'r' minuscola, se volete, è forse un modo migliore per dirlo".

William ha sottolineato il suo impegno verso la "filantropia d'impatto, la collaborazione, la condivisione e l'aiuto alle persone", aggiungendo l'importanza dell'empatia nella leadership globale. Ha evidenziato la necessità di una leadership più empatica nel mondo, riflettendo il suo coinvolgimento in cause sociali, come la recente campagna per sostenere i senzatetto, tema centrale di un documentario trasmesso su ITV.

Queste dichiarazioni segnano una potenziale svolta nella visione della monarchia britannica, con il Principe William che promuove un ruolo più attivo e vicino alle esigenze della società contemporanea.