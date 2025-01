Nintendo - Presentato Nintendo Switch 2

NINTENDO SWITCH 2 È IN ARRIVO NEL 2025

Nintendo Switch 2 presentato con un trailer di anteprima

Oggi Nintendo ha presentato Nintendo Switch 2, il successore di Nintendo Switch in arrivo nel 2025, con un trailer di anteprima. Il video, Nintendo Switch 2 – Trailer di anteprima, è disponibile sul canale YouTube di Nintendo Italia e sul sito di Nintendo Switch 2.

Nintendo Switch 2 permette di giocare a titoli esclusivi per Nintendo Switch 2 oltre che a giochi per Nintendo Switch, sia in versione su scheda sia in versione scaricabile. Alcuni titoli per Nintendo Switch potrebbero non essere supportati o pienamente compatibili con Nintendo Switch 2. I dettagli verranno comunicati in futuro sul sito ufficiale Nintendo.

Maggiori dettagli su Nintendo Switch 2 verranno comunicati nel corso del Nintendo Direct: Nintendo Switch 2 – 02.04.2025 che verrà trasmesso mercoledì 2 aprile.

Nintendo organizzerà inoltre una serie di eventi chiamati Nintendo Switch 2 Experience, durante i quali i giocatori potranno provare Nintendo Switch 2 di persona in diverse città del mondo, tra cui Milano.

Nintendo Switch 2 Experience, città e date:

Europa Parigi 4-6 aprile Londra 11-13 aprile Milano 25-27 aprile Berlino 25-27 aprile Madrid 9-11 maggio Amsterdam 9-11 maggio America del Nord New York 4-6 aprile Los Angeles 11-13 aprile Dallas 25-27 aprile Toronto 25-27 aprile Oceania Melbourne 10-11 maggio Asia Tokyo (Makuhari) 26-27 aprile Seul 31 maggio - 1º giugno Hong Kong Da determinare Taipei Da determinare

Per partecipare a un evento Nintendo Switch 2 Experience è richiesto un account Nintendo. Gli interessati potranno presto registrarsi per richiedere un biglietto. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Nintendo Switch 2 Experience.

