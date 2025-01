Incidente in Kenya per Adelmo Blue Fornaciari, figlio di Zucchero: sta bene e non è in pericolo di vita

Adelmo Blue Fornaciari, figlio del celebre cantante Zucchero, è stato coinvolto in un incidente stradale in Kenya nella mattina di giovedì 16 gennaio. L'incidente è avvenuto sulla strada che collega Malindi a Watamu, mentre Fornaciari si trovava in vacanza nel paese insieme alla famiglia e agli amici. Nonostante la brutta esperienza, Blue, che proprio martedì scorso aveva festeggiato i suoi 27 anni, è risultato illeso e non è in pericolo di vita. La notizia è stata confermata dall'ufficio stampa di Zucchero.

Rebecca Cheptegei, maratoneta olimpica bruciata viva dal fidanzato in Kenya - La maratoneta ugandese Rebecca Cheptegei, nota per aver partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024, è in condizioni critiche dopo un attacco brutale subito in Kenya. La 33enne è stata aggredita dal fidanzato Dickson Ndiema, che l'ha cosparsa di benzina e le ha dato fuoco durante una lite nella loro abitazione nella contea di Trans-Nzoia.

Parigi 2024 - per Battocletti niente bronzo nei 5000: accolto ricorso Kenya - Il Kenya annuncia dal proprio profilo X l'esito positivo del ricorso presentato: Il fantastico argento di Faith è ripristinato. Spettacolo - Nadia Battocletti assapora la medaglia di bronzo nei 5000 metri femminili alle Olimpiadi di Parigi 2024 ma alla fine è quarta.

Doping e le molteplici squalifiche oscurano la squadra del Kenya a Parigi - I formidabili maratoneti del Kenya si dirigono alle Olimpiadi lottando con l’obiettivo di uscire dall’ombra di una lunga serie di scandali di doping che hanno offuscato la reputazione della nazione africana come potenza dell’atletica leggera.La maratoneta Beatrice Toroitich è diventata l’ultima atleta keniana a violare le norme antidoping il mese scorso, quando è stata squalificata a vita in seguito al suo terzo test antidroga positivo.