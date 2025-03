Tragico incidente stradale in Kenya: due turisti italiani perdono la vita, quattro feriti

Oggi, 3 marzo 2025, nei pressi della località di Diani, Kenya, un grave incidente stradale ha coinvolto un gruppo di turisti italiani. Un piccolo bus, organizzato da un tour operator italiano, trasportava sei connazionali quando è stato coinvolto in un incidente la cui dinamica è attualmente sotto indagine da parte delle autorità locali.

Nell'impatto, un uomo italiano è deceduto sul colpo, mentre una donna è stata trasportata in ospedale dove è successivamente morta a causa delle ferite riportate. Altri quattro italiani sono rimasti feriti e sono attualmente ricoverati in due ospedali differenti.

La Farnesina, attraverso l'Ambasciata d'Italia a Nairobi e il Consolato onorario a Mombasa, sta seguendo da vicino la situazione. Il console a Mombasa, l'agente consolare a Diani e il personale dell'ambasciata a Nairobi sono sul posto per fornire assistenza ai feriti e collaborare con le autorità locali per chiarire le cause dell'incidente.

