Blade Chimera è disponibile ora

Playism e WSS Playground sono entusiasti di annunciare che il tanto atteso Blade Chimera, l’ultimo titolo originale di Team Ladybug, è finalmente disponibile! I giocatori su Nintendo Switch e Steam possono ora acquistare Blade Chimera e immergersi in una nuova avventura in un affascinante scenario cyberpunk.

“La parte su cui ho lavorato di più è stata la creazione del mondo. Ho cercato di creare una sensazione di autenticità, come se le persone vivessero davvero in questo mondo.Ovviamente, ho messo molto impegno anche nella pixel art. Solo l'animazione di base del camminare ha 22 frame. Mi pare che Deedlit ne avesse 16? Non ricordo con precisione, ma per questo gioco ogni arma ha un set diverso di animazioni di attacco. Ho lavorato molto anche sulle armi da fuoco, che hanno animazioni di ricarica, rinculo e bossoli che cadono a terra durante gli spari.Noterete che ci sono molti bagni ed ascensori in questo gioco; volevo che sembrasse un mondo in cui potessero vivere esseri umani veri e propri."

Team Ladybug

Offerta di lancio su SteamBlade Chimera è ora disponibile su Steam con uno sconto del 10% per due settimane, così i giocatori possono approfittarne a un prezzo ridotto!

Oltre agli obiettivi Steam, non ci sono differenze tra le versioni per Steam e Nintendo Switch.

Bundle collaborativo con Bloodstained: Ritual of the Night su Steam!Blade Chimera è il primo Metroidvania completamente originale di Team Ladybug. Nel 2021, durante lo sviluppo di Record of Lodoss War -Deedlit in Wonder Labyrinth-, Team Ladybug ha rivelato, in una tavola rotonda con Koji Igarashi e Shutaro Iida di ArtPlay, di essere stato profondamente ispirato da Castlevania: Symphony of the Night. Blade Chimera si pone come erede spirituale di IGAvania e rappresenta una nuova generazione di Metroidvania. Per celebrare questa ispirazione, abbiamo creato il Metroidvania New Generation Bundle su Steam.

Poiché si tratta di un bundle "completa il set", se possiedi già Bloodstained: Ritual of the Night su Steam, potrai acquistare Blade Chimera con uno sconto del 20%. La collaborazione durerà fino al 28 febbraio 2025.

La discussione sopra menzionata è uno degli elementi che ha reso possibile questa collaborazione. Per celebrare l’evento, abbiamo pubblicato la sceneggiatura completa in inglese sul sito ufficiale di PLAYISM.

Colonna sonora originale di Blade Chimera ora disponibile su Steam!Acquistala insieme al gioco base tramite il Blade Chimera Bundle e approfitta di uno sconto esclusivo!

La musica di Blade Chimera è interamente composta da Peposoft, membro del Team Ladybug, che ha curato anche le colonne sonore di tutti gli altri giochi del team. Ecco una sua dichiarazione:

“La colonna sonora di Blade Chimera mira a rafforzare ulteriormente l’atmosfera del gioco, con un tocco cyberpunk e uno stile elegante che hanno dato vita a un genere musicale unico.Godetevi la musica che accompagna la storia e immergetevi completamente nel mondo del gioco.” – Peposoft

Blade Chimera Nuova Demo Disponibile - Team Ladybug è entusiasta di annunciare il rilascio di una nuova demo per il loro ultimo titolo, il Cyberpunk Metroidvania Blade Chimera. La demo offre un’esperienza aggiornata sia per i giocatori che hanno già provato la versione di Steam Next Fest, sia per i nuovi giocatori.

Blade Chimera verrà lanciato il 16 gennaio - Blade Chimera: l'attesissimo Cyberpunk Metroidvania che i fan stavano aspettando, arriverà su Steam e Nintendo Switch il 16 gennaio 2025!Team Ladybug, il team di sviluppo dietro i metroidvania 2D acclamati dalla critica Touhou Luna Nights (oltre 500.000 copie vendute) e il fan game Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth, è entusiasta di annunciare finalmente la data di uscita del loro nuovo titolo, Blade Chimera.