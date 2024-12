Blade Chimera verrà lanciato il 16 gennaio

Blade Chimera: l'attesissimo Cyberpunk Metroidvania che i fan stavano aspettando, arriverà su Steam e Nintendo Switch il 16 gennaio 2025!

Team Ladybug, il team di sviluppo dietro i metroidvania 2D acclamati dalla critica Touhou Luna Nights (oltre 500.000 copie vendute) e il fan game Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth, è entusiasta di annunciare finalmente la data di uscita del loro nuovo titolo, Blade Chimera.

Caratteristiche del gioco:

Lux, la Spada Demoniaca : Lux offre un’ampia gamma di abilità utili. Può effettuare attacchi potenti, proteggerti dai danni, fungere da piattaforma e persino ripristinare oggetti perduti. Usa la tua compagna demoniaca per esplorare e sopravvivere in una Osaka desolata, infestata dai demoni.

: Lux offre un’ampia gamma di abilità utili. Può effettuare attacchi potenti, proteggerti dai danni, fungere da piattaforma e persino ripristinare oggetti perduti. Usa la tua compagna demoniaca per esplorare e sopravvivere in una Osaka desolata, infestata dai demoni. Albero delle abilità : Sconfiggendo demoni e salendo di livello, Shin può sbloccare nuove abilità tramite un albero delle abilità. Ottieni la skill "Teletrasporto" per viaggiare ovunque sulla mappa o il doppio salto per raggiungere sporgenze più alte ed esplorare nuove aree con facilità.

: Sconfiggendo demoni e salendo di livello, Shin può sbloccare nuove abilità tramite un albero delle abilità. Ottieni la skill "Teletrasporto" per viaggiare ovunque sulla mappa o il doppio salto per raggiungere sporgenze più alte ed esplorare nuove aree con facilità. Un arsenale diversificato: Lux non è l’unica arma a disposizione. Oltre alla sua arma principale, Shin può brandire spadoni, fruste e altri armamenti. Sperimenta diverse combinazioni di equipaggiamenti e crea il tuo stile di combattimento personale.

La storia di Blade Chimera:

Tutto ebbe inizio con l’apparizione improvvisa di un’orda demoniaca spaventosa. Gli esseri umani combatterono contro spettri e fantasmi in quella che sarebbe poi stata chiamata la "Guerra dei Demoni," un evento che cambiò il mondo per sempre.

Trent’anni dopo, un gruppo religioso noto come la "Santa Unione", grazie alla loro esperienza nel combattere i demoni, è riuscito a creare un piccolo ma stabile rifugio per i sopravvissuti…

Blade Chimera sarà disponibile su Steam e Nintendo Switch a partire dal 16 gennaio 2025.

Guarda il trailer di lancio di Blade Chimera: https://youtu.be/ZPJl5YXHylE