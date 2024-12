Blade Chimera Nuova Demo Disponibile

Team Ladybug è entusiasta di annunciare il rilascio di una nuova demo per il loro ultimo titolo, il Cyberpunk Metroidvania Blade Chimera. La demo offre un’esperienza aggiornata sia per i giocatori che hanno già provato la versione di Steam Next Fest, sia per i nuovi giocatori.Con il lancio di Blade Chimera previsto per il 16 gennaio, Team Ladybug desidera offrire ai giocatori la possibilità di provare il gioco in prima persona e vivere l’emozione di eliminare demoni a Osaka!Modifiche alla demo

Stage 2: Phoenix Gardens è ora giocabile. Dopo aver ricevuto numerosi feedback a giugno in cui i giocatori affermavano che la demo era divertente ma troppo breve, abbiamo aggiunto Phoenix Gardens alla nuova demo, offrendo nuovi luoghi da esplorare!

Nuova abilità per Lux, la Spada Demoniaca: quando ti separi dalla Spada Demoniaca, il potere si accumula nella lama. Quando torna da te, genera un’onda d’urto che infligge danni lungo il percorso. L’elemento principale del gioco è l’azione con la Spada Demoniaca, e la nuova demo lo mette in evidenza ancora di più.

Nuovo oggetto collezionabile: i Puzzle Pieces. Ora ci sono porte che si apriranno solo se avrai raccolto abbastanza Puzzle Pieces. Ma cosa accadrà se li raccoglierai tutti nella versione completa del gioco...?

Lux, la Spada Demoniaca, offre una vasta gamma di utilità. Può eseguire attacchi potenti, proteggerti dai danni, fungere da piattaforma e persino restaurare oggetti persi. Usa la tua compagna demoniaca per esplorare e sopravvivere in una Osaka desolata e infestata dai demoni.

Sconfiggendo demoni e salendo di livello, Shin può sbloccare nuove abilità tramite l’albero delle abilità. Ad esempio, potrai ottenere la "Warp Skill" per viaggiare ovunque sulla mappa o il doppio salto per raggiungere piattaforme più alte e nuove aree con facilità.

Un arsenale variegato: oltre alla sua arma da fuoco principale, Shin può utilizzare altre armi come spadoni e fruste. Sperimenta diversi stili di combattimento e crea il tuo approccio unico.

Blade Chimera verrà lanciato il 16 gennaio - Blade Chimera: l'attesissimo Cyberpunk Metroidvania che i fan stavano aspettando, arriverà su Steam e Nintendo Switch il 16 gennaio 2025!Team Ladybug, il team di sviluppo dietro i metroidvania 2D acclamati dalla critica Touhou Luna Nights (oltre 500.000 copie vendute) e il fan game Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth, è entusiasta di annunciare finalmente la data di uscita del loro nuovo titolo, Blade Chimera.