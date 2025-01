CITTÀ DEL SOLE TRASFORMA IL BLUE MONDAY IN UN'ESPERIENZA DI BENESSERE

Il 20 gennaio, giorno del temuto Blue Monday, non è più un problema con Città del sole che propone una soluzione per contrastare la tristezza e il malumore di lunedì prossimo. Sono tre gli alleati del benessere, pensati per trasformare il giorno più grigio dell’anno in un’opportunità di serenità e armonia: Morphée, Petit Morphée e Mini Tongue Drum, gli strumenti ideali per ritrovare il relax e la gioia quotidiana, regalando un momento di pace a grandi e piccoli.

In un’era dominata da schermi e notifiche, Città del sole rimane fedele alla sua filosofia, offrendo un’alternativa analogica per il benessere. Morphée, il dispositivo disconnesso che sta rivoluzionando l’esperienza del relax, offre oltre 200 combinazioni di meditazioni e sessioni di rilassamento, creando momenti di autentica tranquillità. Il suo design elegante in legno naturale lo trasforma in un oggetto prezioso da tenere sul comodino, mentre la sua natura analogica offre un'oasi di tranquillità, libera da interferenze digitali, permettendo di evadere dal caos quotidiano.

Per i più piccoli, Petit Morphée rende il momento della nanna un’esperienza magica e rilassante. Con 192 storie e meditazioni creative, i bambini sono accompagnati nel mondo dei sogni da personaggi fantastici, che li guidano verso un riposo profondo e sereno. La sua semplicità d'uso permette ai bambini di gestire autonomamente il proprio momento di relax, aiutandoli a sviluppare fin da subito una sana routine del sonno.A completare la trilogia del benessere, Città del sole presenta il Mini Tongue Drum, uno strumento musicale capace di incantare chiunque. Facile da suonare anche per chi non ha esperienza musicale, produce suoni naturalmente armoniosi che favoriscono il rilassamento e migliorano la concentrazione. Le sue otto note calibrate offrono infinite possibilità di creare melodie rilassanti, mentre le dimensioni compatte lo rendono ideale per l’uso quotidiano, sia a casa che in viaggio.I tre paladini dell’armonia sono perfettamente in linea con Città del sole che, da oltre 50 anni promuove il gioco e il benessere attraverso strumenti che stimolano creatività per tutta la famiglia.

Rivoluziona il Blue Monday con le tecnologie Dyson Haircare - Chi l’ha detto che il Blue Monday debba per forza essere il giorno più triste dell’anno? Dyson trasforma la ricorrenza in un’opportunità per dare una svolta alla routine di hairstyling con la sua gamma di prodotti per capelli: l'asciugacapelli Supersonic, lo styler Airwrap e la piastra Corrale uniscono il design elegante alla potenza e tecnologia tipica dei prodotti Dyson, riducendo i danni al capello grazie a soluzioni innovative come il controllo intelligente della temperatura, trasformandosi negli acquisti perfetti da regalarsi o da preparare come sorpresa per chi ha bisogno di risollevare il mood in queste fredde giornate invernali post rientro.

Scacciare la tristezza del Blue Monday con i giochi mobile di Niantic - Come la tradizione vuole, all’arrivo del terzo lunedì di gennaio cade il Blue Monday - ovvero il giorno considerato come il più triste dell’anno. Le temperature più rigide, le giornate che si accorciano e le vacanze che sembrano ormai un lontanissimo ricordo non aiutano a risollevare l’umore: ecco perché i giochi mobile di Niantic Inc.