Rivoluziona il Blue Monday con le tecnologie Dyson Haircare

Chi l’ha detto che il Blue Monday debba per forza essere il giorno più triste dell’anno? Dyson trasforma la ricorrenza in un’opportunità per dare una svolta alla routine di hairstyling con la sua gamma di prodotti per capelli: l'asciugacapelli Supersonic, lo styler Airwrap e la piastra Corrale uniscono il design elegante alla potenza e tecnologia tipica dei prodotti Dyson, riducendo i danni al capello grazie a soluzioni innovative come il controllo intelligente della temperatura, trasformandosi negli acquisti perfetti da regalarsi o da preparare come sorpresa per chi ha bisogno di risollevare il mood in queste fredde giornate invernali post rientro.

Inoltre, per sfatare il mito secondo cui il blu sia un colore da associare ai mood più tristi, l'asciugacapelli Supersonic e la piastra Corrale sono ora disponibili nell’edizione speciale Blu Blush. Questa nuova palette Ultra-Blue trae ispirazione dall'intensa tonalità dei lapislazzuli ed è stata ripensata grazie all’aggiunta del contrasto delle finiture in un delicato Blush Pink. Infine, a completare la colorazione un finish ultra-opaco ottenuto grazie a finiture satinate applicate con precisione, per offrire una texture morbida al tatto e una presa più agevole.

Di seguito i dettagli dei tre prodotti in gamma: