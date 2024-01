Scacciare la tristezza del Blue Monday con i giochi mobile di Niantic

Come la tradizione vuole, all’arrivo del terzo lunedì di gennaio cade il Blue Monday - ovvero il giorno considerato come il più triste dell’anno.





Le temperature più rigide, le giornate che si accorciano e le vacanze che sembrano ormai un lontanissimo ricordo non aiutano a risollevare l’umore: ecco perché i giochi mobile di Niantic Inc. possono dare una mano agli utenti per scrollarsi un pochino di dosso la malinconia e sfruttare le ore di sole per dedicarsi a se stessi , divertendosi da soli o con i propri amici e godersi una passeggiata salutare.