MORTAL KOMBAT 1 PRO KOMPETITION: STAGIONE 2

WARNER BROS. GAMES, NETHERREALM STUDIOS E RTS ANNUNCIANO MORTAL KOMBAT 1 PRO KOMPETITION: STAGIONE 2

La nuova stagione del programma mondiale di eSport offre un grande montepremi, mentre il trailer della Stagione 2 svela nuovi elementi di Conan il barbaro e T-1000

Oggi Warner Bros. Games, NetherRealm Studios e RTS hanno annunciato il programma e i dettagli della seconda stagione della Mortal Kombat 1 Pro Kompetition. I combattenti di tutti i livelli avranno la possibilità di contendersi una parte del montepremi di 255.000 dollari in una serie di eventi dal vivo che si terranno in Nord America, America latina, Sud America ed Europa oltre che nei diversi tornei online.

Il Pro Kompetition Mexico darà il via alla Stagione 2 con un evento dal vivo a Città del Messico il 22 febbraio, e il programma culminerà con il Campionato Mondiale Final Kombat a settembre 2025. Per ulteriori informazioni o per iscriverti a un evento, visita l'hub online di Mortal Kombat 1 Pro Kompetition.

Il nuovo trailer della seconda stagione della Mortal Kombat 1 Pro Kompetition include i momenti clou di eventi passati e nuove immagini dei combattenti ospiti Conan il barbaro e T-1000. Conan il barbaro sarà disponibile dal 21 gennaio in accesso anticipato per i possessori di Mortal Kombat 1: Espansione Kaos sovrano e quindi per tutti il 28 gennaio. L'imponente guerriero con le sembianze di Arnold Schwarzenegger, che interpretava il protagonista del film Conan il barbaro (1982), sarà disponibile nella scena competitiva all'inizio della Stagione 2. Il trailer di gioco ufficiale di Conan il barbaro sarà svelato nel Kombat Kast di domani e offrirà ai fan un approfondimento su questo potente combattente. Le tempistiche riguardo l'uscita e la disponibilità di T-1000 saranno annunciate in futuro.

Trovi il trailer Mortal Kombat 1 Pro Kompetition: Stagione 2 qui:

https://www.youtube.com/watch?v=UjY_DTPKINY

Il percorso per il Campionato mondiale Final Kombat avrà quattro vie. Ci saranno eventi dal vivo da 10 persone con doppia eliminazione 1 vs 1 in cui i giocatori potranno ottenere punti per la classifica mondiale. Gli otto giocatori che negli eventi dal vivo avranno ottenuto più punti si assicureranno un posto nel Final Kombat.

Gli eventi dal vivo della Mortal Kombat 1 Pro Kompetition comprendono:

Pro Kompetition Mexico: Città del Messico, Messico. (22-23 febbraio)

Viennality: Vienna, Austria (1-2 marzo)

Texas Showdown: Houston, Texas (28-30 marzo)

gamescom latam: San Paolo, Brasile (30 aprile - 4 maggio)

Combo Breaker!: Chicago, Illinois (23-25 maggio)

CEO Fighting Game Championships: Orlando, Florida (13-15 giugno)

Brussels Challenge: Bruxelles, Belgio (Aprile/Estate 2025)

Evo 2025: Las Vega, Nevada (1-3 agosto)

Blink Respawn: Santo Domingo, Repubblica Dominicana (Estate 2025)

VSFighting: Birmingham, Regno Unito (Estate/Autunno 2025)

Anche il vincitore dell'evento Pro Kompetition all'Evo si qualificherà automaticamente al Final Kombat.

Inoltre, i giocatori potranno competere online nei tornei Pro Kompetition in base alla propria posizione, con divisioni e sottodivisioni in base alla regione geografica, tra cui la North American League (Nord America orientale e Nord America occidentale), l'InterKontinental Kombat (Europa orientale, Europa occidentale, Oceania e Medio oriente), e la Liga Latina (Brasile, Messico, Sud America settentrionale e Sud America meridionale). Ogni divisione regionale avrà due eventi qualificatori online e una finale regionale online, in cui 10 giocatori online otterranno un posto nel Final Kombat: due vincitori dalla North American League, quattro dall'InterKontinental Kombat, e quattro dalla Liga Latina. La partecipazione ai tornei online non darà punti nella classifica mondiale. I giocatori devono partecipare a eventi dal vivo da 10 persone per ottenere punti nella classifica mondiale.

I posti in finale rimanenti andranno al vincitore dell'evento Last Chance Qualifier (LCQ), un torneo aperto dal vivo che si terrà presso la sede del Final Kombat. Il vincitore della LCQ sarà l'ultimo dei 20 giocatori che si sfideranno nel Final Kombat.

I 20 giocatori del Final Kombat verranno divisi in quattro gruppi da cinque e si sfideranno in un girone all'italiana. I migliori due giocatori di ciascun gruppo andranno all'eliminatoria finale e competeranno in un formato a doppia eliminazione, nel quale tutti i giocatori inizieranno dalla parte del vincitore. Il vincitore dell'ultima eliminazione diventerà il Campione del Final Kombat. Il luogo e il momento esatto del Final Kombat verranno confermati in futuro.

La Pro Kompetition consentirà ai fan di assistere a ogni scontro e a tutte le accese sfide di alto livello, offrendo oltre 100 ore di kompetizione live nell'arco di 20 giorni, disponibili tramite Twitch.tv/NetherRealm, YouTube.com/MortalKombat, e Facebook.com/MortalKombat.

I partecipanti alla Pro Kompetition avranno l'opportunità di competere negli scontri del torneo con i personaggi di Mortal Kombat 1: Espansione Kaos sovrano, la recente espansione di Mortal Kombat 1, già disponibile in digitale per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store). Ultima aggiunta al più recente capitolo dell'acclamato franchise di videogiochi Mortal Kombat e sviluppata dal team pluripremiato di NetherRealm Studios, Mortal Kombat 1: Espansione Kaos sovrano include un'espansione della storia con i combattenti giocabili Cyrax, Sektor, Noob Saibot, Ghostface, Conan il barbaro (disponibile dal 21 gennaio), e T-1000 (data non ancora annunciata).

Mortal Kombat 1 è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store).

