Mortal Kombat 1: Kaos sovrano presenta Madam Bo

La nuova combattente Kameo sarà disponibile dal 18 marzo

Warner Bros. Games ha presentato un nuovo trailer di Mortal Kombat 1: Kaos sovrano che presenta il contenuto scaricabile (DLC) della combattente Kameo Madam Bo, che offrirà il proprio aiuto durante gli scontri. Il video rivela il nuovo gameplay della proprietaria di casa da tè. Include una serie di mosse di supporto e la Fatality dell'alleata del Lin Kuei. La combattente Kameo Madam Bo sarà disponibile come aggiornamento dei contenuti gratuito per tutti i possessori di Mortal Kombat 1: Kaos sovrano o come acquisto separato il 18 marzo.

Trovi il trailer ufficiale di Madam Bo qui: https://youtu.be/7lmVEvzvBDo

La combattente Kameo Madam Bo uscirà insieme al combattente ospite Terminator T-1000 , l'assassino cibernetico in metallo liquido del film Terminator 2: Il Giorno del giudizio (1991) con la voce e l'aspetto dell'attore Robert Patrick. Il T-1000 si unirà alla schiera di personaggi di Mortal Kombat 1 il 18 marzo come parte del periodo di accesso anticipato per i possessori di Mortal Kombat 1: Espansione Kaos sovrano. Sarà poi disponibile a tutti il 25 marzo.

Il trailer di Madam Bo è stato mostrato per la prima volta al Viennality 2k25, l'ultima fermata del torneo Mortal Kombat 1 Pro Kompetition: Stagione 2. L'attuale stagione del programma di eSport mondiale di Mortal Kombat 1 vanta un montepremi totale di 255.000 dollari ed è costituita da una serie di eventi dal vivo che si terranno in Nord America, America latina, Sud America ed Europa oltre che nei diversi tornei online. Per ulteriori informazioni o per iscriverti a un evento, visita l' hub online del programma.

Mortal Kombat 1: Kaos sovrano è la nuova espansione di Mortal Kombat 1, l'ultimo capitolo dell'acclamato franchise di videogiochi Mortal Kombat sviluppato dal team pluripremiato di NetherRealm Studios. Mortal Kombat 1: Espansione Kaos sovrano è ora disponibile digitalmente per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store), include un'espansione della storia con i combattenti giocabili Cyrax, Sektor, Noob Saibot, Ghostface, Conan il barbaro e T-1000 (18 marzo), insieme al combattente Kameo Madam Bo (18 marzo).

