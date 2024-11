Harry e Meghan pianificano di lasciare gli Stati Uniti dopo la vittoria di Trump

La recente rielezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti ha suscitato preoccupazioni per il futuro del Principe Harry e di Meghan Markle nel paese. Secondo Charlotte Griffiths, caporedattrice del Daily Mail, la duchessa sarebbe rimasta "molto turbata" dall'esito elettorale, spingendo la coppia a considerare un trasferimento.

I Sussex, residenti in California dal 2020 dopo aver rinunciato ai loro ruoli di membri senior della famiglia reale britannica, stanno valutando l'idea di stabilirsi in Portogallo. Recentemente, hanno acquistato una proprietà nel paese, scelta influenzata anche dalla presenza della Principessa Eugenia e della sua famiglia, con cui mantengono stretti legami.

Meghan Markle ha espresso in passato opinioni critiche nei confronti di Trump, definendolo "misogino" durante un'apparizione televisiva. Già dopo la sua prima elezione, aveva manifestato l'intenzione di rimanere in Canada.

La nuova residenza in Portogallo offrirebbe ai Sussex un punto d'appoggio nell'Unione Europea e una base più vicina al Regno Unito, facilitando visite più frequenti alla Gran Bretagna. L'esperto reale Richard Fitzwilliams ha commentato: "Questa residenza dà a Harry e Meghan un punto d'appoggio nella Ue e una base vicino alla Gran Bretagna".

