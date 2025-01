Grande Fratello, eliminazione di Helena Prestes scatena il caos: dubbi sul televoto e polemiche online

Helena Prestes è stata eliminata durante la puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 13 gennaio, con una percentuale di televoto che superava il 50%. Questo risultato ha suscitato dubbi tra gli utenti, che hanno immediatamente espresso insoddisfazione sui social. Un documento ufficiale, diventato rapidamente virale, ha mostrato i dettagli delle percentuali del televoto. Nel file, fornito dal programma, è stata notata la dicitura "Chi vuoi salvare?" invece di "Chi vuoi eliminare?", generando accuse di errore.

Molti telespettatori sostengono che, a causa di questa discrepanza, Helena Prestes sia stata eliminata ingiustamente. La modella brasiliana, tra le più apprezzate dal pubblico, è stata preferita a Shaila Gatta, considerata da alcuni la concorrente meno favorita. Il risultato ha scatenato numerose polemiche, con l'ipotesi che il file diffuso possa essere un semplice errore tecnico, nel quale il quesito non sarebbe stato aggiornato correttamente.

Le discussioni continuano a proliferare sui social, alimentando il dibattito sull'equità del televoto e sull’organizzazione del programma.

Grande Fratello, anticipazioni del 13 gennaio: il ritorno di Jessica Morlacchi e nuove eliminazioni - Nuovo appuntamento questa sera, lunedì 13 gennaio, con il Grande Fratello. Alfonso Signorini annuncerà il concorrente che dovrà abbandonare immediatamente la Casa tra Helena Prestes, Ilaria Galassi, Luca Calvani, Shaila Gatta e Tommaso Franchi.La serata sarà caratterizzata anche dal ritorno di Jessica Morlacchi, che aveva deciso di lasciare il reality nella puntata precedente per evitare il televoto.

Grande Fratello: Jessica Morlacchi lascia la Casa, confessione di Eva Grimaldi sui motivi dell’addio - Jessica Morlacchi ha abbandonato la Casa del Grande Fratello durante la 21esima puntata, andata in onda l’8 gennaio 2025. La decisione è stata presa in modo impulsivo, lasciando il reality show condotto da Alfonso Signorini senza troppe riflessioni. La cantante romana ha chiuso il suo percorso nel programma mantenendo la stessa posizione che le aveva causato un provvedimento disciplinare insieme a Helena Prestes e Ilaria Galassi.

Grande Fratello: televoto annullato per provvedimento disciplinare, annunciata la decisione - Il Grande Fratello ha annunciato l'annullamento del televoto in corso attraverso un comunicato ufficiale diffuso sui social. Durante la prossima puntata del reality show, in onda mercoledì 8 gennaio su Canale 5, sarà rivelato un provvedimento disciplinare che potrebbe cambiare il destino dei concorrenti in nomination.