Rama si inginocchia davanti a Meloni e le regala un foulard durante il summit ad Abu Dhabi

Siparietto tra Giorgia Meloni ed Edi Rama all'Adnec Centre di Abu Dhabi, durante il summit sull'energia. Il primo ministro albanese ha accolto la premier italiana inginocchiandosi al suo arrivo e porgendole gli auguri di compleanno, suscitando un sorriso da parte di Meloni. "La devi fare finita con questa storia", ha scherzato la presidente del Consiglio, che ha ricevuto in dono da Rama un foulard artigianale, creato da un imprenditore italiano trasferitosi in Albania e divenuto cittadino albanese.

Rama ha definito Meloni "la mia sorella" più volte, dimostrando un rapporto cordiale tra i due leader. In un momento di leggerezza, il premier albanese ha anche tentato di intonare "tanti auguri a te", contribuendo a rendere l'atmosfera rilassata e informale nel contesto dell'importante incontro internazionale.

Meloni, accordo energia Italia-Albania-Emirati Arabi per cavo sottomarino e energia verde - La premier Giorgia Meloni ha annunciato la firma di un accordo strategico tra Italia, Albania ed Emirati Arabi, volto a creare una nuova interconnessione energetica tra le due sponde dell’Adriatico. Durante il World Future Energy Summit di Abu Dhabi, Meloni ha spiegato che il progetto prevede la produzione di energia verde in Albania, con una parte destinata all’esportazione verso l’Italia tramite un cavo sottomarino attraverso il Mar Adriatico.

Cecilia Sala, madre incontra Meloni: fiducia sul lavoro del governo e focus sulle condizioni carcerarie - Elisabetta Vernoni, madre della giornalista Cecilia Sala, ha espresso fiducia nel lavoro del governo dopo un incontro a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni. La madre ha definito l'incontro "preciso e puntuale", sottolineando il bisogno di un confronto diretto e di rassicurazioni concrete.

Pino Insegno querela Open e altre testate: Contro di me campagna per colpire Meloni - Pino Insegno, a quanto apprende l'Adnkronos, ha presentato tramite l’avvocato Roberto De Vita denuncia querela per diffamazione e altri reati nei confronti di Open e di altre testate giornalistiche per "la violazione dei principi di verità, il coinvolgimento di aspetti di vita privata e familiare con rappresentazioni false e distorte, la finalità politica strumentale, la gravissima lesione reputazionale artistica e professionale con il conseguente danno economico", che "hanno travalicato ogni accettabile diritto di cronaca e critica giornalistica".