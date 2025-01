Pokémon GO Fest: una miniera d'oro per le città

Il Pokémon GO Fest porta alle città globali un incremento di 200 milioni di dollari nel 2024

Il più grande evento di Pokémon GO è tornato nel 2024, estendendosi a tre continenti e riunendo centinaia di migliaia di Allenatori per indimenticabili weekend di divertimento da maggio a luglio. Il Pokémon GO Fest non riguarda solo la cattura dei Pokémon, ma anche l'esplorazione, la socializzazione e l'attività fisica. Gli allenatori hanno camminato in media per 18,3 km per catturare 26,6 milioni di Pokémon, dimostrando la potenza dei giochi AR nel favorire l'impatto sul mondo reale e la connessione sociale. Il Pokémon GO Fest continua inoltre a fornire significativi benefici economici alle città che lo ospitano.

Connettere le comunità, guidare la crescita

Il report di Statista commissionato da Niantic ha rivelato che l'anno scorso il Pokémon GO Fest ha generato 200 milioni di dollari nelle tre città che lo hanno ospitato. Questo includeva 61 milioni di dollari di entrate fiscali, ma la vera magia è stata nei legami e nei ricordi creati. Il Pokémon GO Fest di Madrid, New York City e Sendai è stato una celebrazione della community, con oltre 1,2 milioni di Allenatori che si sono riuniti da tutto il mondo per condividere l'avventura e giocare nelle città. Dall'incontro con nuovi amici alle proposte di matrimonio, l'evento ha creato innumerevoli momenti di connessione e gioia.

Pokémon GO Fest Madrid

Madrid ha accolto l'edizione europea del Pokémon GO Fest, invitando gli Allenatori di tutto il mondo a immergersi nella vibrante cultura della città più grande della Spagna. L'evento ha avuto un impatto economico di 35 milioni di euro (38 milioni di dollari), di cui 16 milioni di euro (17 milioni di dollari) in entrate fiscali, dato che oltre 27.000 giocatori hanno esplorato Parque Juan Carlos I e le aree circostanti. In particolare, il 59% dei partecipanti proveniva dall’estero, aggiungendo un valore significativo all'economia locale. Quasi il 40% dei visitatori ha espresso un forte interesse a tornare a Madrid.

Ecco una panoramica dell'evento di Madrid:

Impatto economico: 35 milioni di euro (38 milioni di dollari) con un gettito fiscale di 16 milioni di euro (17 milioni di dollari)

Presenze: 192.000 giocatori in città e 27.400 nel parco

Tendenze di spesa: Una spesa media di 621 euro (669 dollari) per visitatore

Visitatori fuori città: L'84% dei visitatori ha viaggiato da fuori Madrid per partecipare al GO Fest, con il 59% proveniente dall'estero.

6,6 milioni di Pokémon catturati

I partecipanti hanno camminato in media per 16,4 km

Anche nel 2025 gli appuntamenti in Europa riserveranno momenti di divertimento agli allenatori, in particolare il Pokémon GO City Safari arriverà a Milano il 29 e il 30 marzo 2025 mentre dal 13 al 15 giugno 2025 il Pokémon GO Fest animerà Parigi.

Pokémon GO Fest New York City

Tornato a New York per il secondo anno consecutivo, il Randall's Island Park si è animato grazie agli Allenatori. L'evento ha generato un impatto economico di 126 milioni di dollari, con 26 milioni di dollari di entrate fiscali, e ha attirato nel parco oltre 68.000 giocatori, quasi il doppio della capacità dello Yankee Stadium!

Pokémon GO Fest Sendai

Il Pokémon GO Fest di Sendai ha lasciato un'impressione positiva con un impatto economico di 7.396 milioni di yen (48 milioni di dollari), di cui 2.796 milioni di yen (18 milioni di dollari) in entrate fiscali per la città giapponese. Quasi 70.000 giocatori hanno partecipato all'evento al Nanakita Park, molti dei quali hanno visitato la “città più verde” del Giappone per la prima volta.

