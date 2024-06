Pokémon GO Fest Madrid - oltre 190.000 giocatori

Il Pokémon GO Fest Madrid ha registrato

oltre 190.000 giocatori in tutta la città

- Circa il 70% dei partecipanti alla tre giorni proveniva dall'estero

- Nel Parco Juan Carlos I sono stati catturati 6,6 milioni di Pokémon e la distanza media percorsa a piedi è stata di 16,4 km per Allenatore

- La "Football Experience" è stata uno dei luoghi preferiti dai tifosi nel Parco Juan Carlos I

- I cinque Percorsi in collaborazione con il Comune di Madrid sono stati un'altra delle principali attrazioni del fine settimana

Pokémon GO Fest Madrid , l'edizione europea 2024 del più grande evento del gioco per mobile, si è concluso da pochi giorni e ha registrato un numero record di 190.000 Allenatori di tutte le età e generazioni, che hanno giocato in tutta la città . Il 70% dei possessori di biglietti per l'evento proveniva da fuori della Spagna .

Tra il 14 e il 16 giugno, gli Allenatori di Pokémon hanno vissuto l'esperienza in due luoghi, il Parco Juan Carlos I e la città di Madrid, dove hanno potuto catturare esclusivi Pokémon selvatici, partecipare ai raid Necrozma e ottenere altri bonus speciali... Il tutto entrando in contatto con altri membri della community.

Durante la tre giorni nel Parco Juan Carlos I sono stati catturati 6,6 milioni di Pokémon e la distanza media percorsa da ogni persona è stata di 16,4 km . Una mongolfiera ha accolto gli allenatori ogni mattina, che in seguito hanno avuto la possibilità di incontrare i loro Ambassador e creator Pokémon preferiti durante la giornata, oltre a partecipare alla tradizionale foto di gruppo che ha chiuso la giornata. Gli habitat del gioco si sono fusi perfettamente con le aree esistenti all'interno del Parco: la Sunrise Gateway , la Cursed Forest e il Mysterious Labyrinth sono alcuni dei luoghi preferiti dai fan.

La Football Experience è stata una delle novità più visitate del Pokémon GO Fest, dove i fan hanno potuto incontrare di persona stelle del calcio internazionale come Mendieta , Morientes e Losada , esercitandosi con il pallone e cercando di vincere un PokéStop personalizzato.

" Decine di migliaia di giocatori da tutto il mondo sono venuti a Madrid per godersi il Pokémon GO Fest questo fine settimana. Godendosi il sole e l'atmosfera del festival, gli allenatori di tutte le età hanno fatto nuove amicizie, catturato Pokémon esclusivi e ricevuto sorprese speciali sia al Parque Juan Carlos I che in tutta la città. Tra i punti salienti c'è stata una speciale zona di esperienza calcistica in cui gli allenatori hanno potuto incontrare ed esercitare le loro abilità calcistiche con stelle internazionali come Morientes, Mendieta e Losada. Abbiamo anche avuto la fortuna di assistere a cinque proposte di matrimonio durante il fine settimana! ", ha dichiarato Philip Marz, Regional Marketing Director di Pokémon GO .

La città di Madrid, ospite del Pokémon GO Fest

La città di Madrid e il distretto di Barajas sono stati sotto i riflettori per tutto il fine settimana, mentre Marta Rivera de la Cruz, delegata del Dipartimento di Cultura, Turismo e Sport del Comune di Madrid , ha partecipato alla giornata di apertura. I cinque Percorsi ufficiali di Pokémon GO in collaborazione con il Comune erano a disposizione di tutti i cittadini, questi itinerari hanno permesso agli allenatori di scoprire Madrid "in un modo diverso" e, allo stesso tempo, di scoprire alcuni dei luoghi più interessanti, sia nel centro storico, nonché cuore dello shopping della capitale spagnola, sia negli altri quartieri. Secondo la Delegata: “ Pokemon Go Fest è stata l'occasione per mostrare a migliaia di turisti la nostra ospitalità e la nostra ricchezza culturale e gastronomica e, allo stesso tempo, ha permesso ai fan locali di visitare i luoghi della loro città in modo diverso ”.

La Niantic GO Fest City Activation , situata a Nuevos Ministerios, ha fatto da snodo tra il parco e la città ed è stata anche un punto chiave per gli Allenatori e i visitatori, durante tutto il fine settimana. Chi è passato di lì ha potuto entrare in contatto con altri Allenatori, fare amicizia e persino ricevere un regalo speciale.

Per completare l'esperienza del GO Fest è in arrivo il Pokémon GO Fest Global : l’evento avrà luogo nelle giornate del 13 e 14 luglio , e sarà possibile partecipare gratuitamente da qualsiasi parte del mondo.

Sono già disponibili biglietti per arricchire l'esperienza con bonus e ricompense speciali, come l'incontro con l'esclusivo Pokémon Marshadow.