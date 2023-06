Tutto sul Pokémon GO Fest di agosto

Niantic Inc., software-house californiana e leader nello sviluppo di tecnologie AR, annuncia le attività in programma ad agosto per Pokémon GO con l’atteso ritorno del GO Fest.

Sarà in fatti un mese ricco di eventi per tutti gli Allenatori, che potranno ritrovarsi di persona e giocare tutti insieme dal vivo nelle città di Londra - Regno Unito (4-6 agosto 2023), Osaka - Giappone (4-6 agosto 2023) e New York - USA (18-2 agosto). Per saperne di più: qui Per gli Allenatori di tutto il mondo sarà inoltre disponibile un evento digitale conclusivo di due giorni per giocare da qualsiasi luogo gratuitamente. E per chi volesse migliorare la propria esperienza con bonus e ricompense speciali, tra cui l’incontro con il Pokémon misterioso Diancie, è possibile acquistare un biglietto evento, ora disponibile nel negozio in-game.Per saperne di più: qui Infine dopo essere apparso a Londra, Osaka e New York, il Pokémon misterioso Diancie debutterà a livello globale nella prima giornata del Festival di Pokémon GO 2023: evento globale. Gli Allenatori e le Allenatrici in possesso del biglietto potranno completare la ricerca speciale per saperne di più sul Pokémon Gemma e avere l’opportunità di incontrarlo!Per saperne di più sulle attività del Pokémon GO Fest 2023, si consiglia di consultare di blog post dedicato: qui

