Inter-Bologna: orario, probabili formazioni e dettagli sulla Partita del 15 Gennaio 2025

Oggi, mercoledì 15 gennaio 2025, l'Inter affronta il Bologna nel recupero della 19ª giornata di Serie A. Il match si terrà allo stadio San Siro di Milano con inizio alle 20:45. Questa sfida è cruciale per l'Inter, che cerca di mantenere il passo del Napoli capolista, attualmente a 47 punti, con un vantaggio di 4 punti sui nerazzurri.

Probabili Formazioni

Inter (3-5-2):

Portiere: Sommer

Difensori: Pavard, de Vrij, Bastoni

Centrocampisti: Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco

Attaccanti: Lautaro, Thuram

Allenatore: Simone Inzaghi

Bologna (4-2-3-1):

Portiere: Skorupski

Difensori: Holm, Beukema, Casale, Miranda

Centrocampisti: Pobega, Freuler

Trequartisti: Orsolini, Ferguson, Ndoye

Attaccante: Castro

Allenatore: Vincenzo Italiano

L'arbitro designato per la partita è Pairetto.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match tramite l'app di DAZN su Smart TV, console di gioco o dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. In alternativa, sarà possibile guardarla in streaming sul sito ufficiale di DAZN o tramite l'app su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN con l'opzione attivata potranno seguire la partita anche sul satellite, sul canale ZONA DAZN.

Statistiche e Precedenti

Nei 190 confronti totali tra Inter e Bologna, il bilancio è favorevole ai nerazzurri con 92 vittorie, 42 pareggi e 56 successi per i rossoblù. L'ultimo incontro disputato il 9 marzo 2024 ha visto l'Inter imporsi per 1-0.

L'Inter arriva a questa sfida dopo una vittoria di misura contro il Venezia, ottenuta al Penzo. Con 43 punti in classifica, i nerazzurri sono determinati a mantenere la pressione sul Napoli, attualmente in testa alla Serie A. Il Bologna, reduce da un pareggio nel finale contro la Roma, cercherà di reagire e ottenere un risultato positivo a San Siro.

