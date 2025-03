Inter, Marotta conferma: Il rinnovo di Inzaghi è una formalità

Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha espresso piena fiducia nel tecnico Simone Inzaghi, definendo il rinnovo del suo contratto una semplice formalità. Inzaghi, alla guida dei nerazzurri dal 2021, ha ottenuto risultati significativi sia a livello nazionale che europeo.

Marotta ha dichiarato: "Siamo molto contenti di Inzaghi. Ha lavorato molto bene in questi anni ed è un punto di riferimento per il nostro modello societario dal punto di vista tecnico. È uno dei migliori allenatori al mondo in circolazione e ha anche il vantaggio di essere stato un ottimo giocatore. Siamo molto contenti di averlo con noi. A bocce ferme ci ritroveremo e rinnoveremo il contratto".

Sotto la guida di Inzaghi, l'Inter ha conquistato lo Scudetto nel 2024, oltre a successi in Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Attualmente, la squadra è in corsa per il titolo in Serie A, con una lotta serrata che coinvolge tre squadre. Marotta ha commentato: "Il bello del calcio è avere tre squadre candidate allo scudetto, un campionato avvincente come non si vedeva da anni. Siamo ancora in una fase interlocutoria ed è tutto aperto".

Per quanto riguarda il mercato, il presidente ha sottolineato la qualità dell'attuale coppia d'attacco formata da Lautaro Martínez e Marcus Thuram, definendola "la migliore d'Italia e di livello europeo". Ha aggiunto che la società valuterà le opportunità offerte dal mercato per mantenere la squadra competitiva.

Marotta ha inoltre accennato al progetto dell'Under 23, evidenziando l'importanza di una squadra B per facilitare l'inserimento dei giovani in prima squadra. Ha annunciato l'intenzione dell'Inter di presentare domanda per partecipare al campionato di Lega Pro dal prossimo anno.

La dirigenza nerazzurra ribadisce la fiducia in Simone Inzaghi e si prepara a prolungare il suo contratto, con l'obiettivo di consolidare e ampliare i successi ottenuti negli ultimi anni.

