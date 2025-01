Casa Bianca: un nuovo ruolo per Elon Musk nell'amministrazione Trump

Elon Musk avrà un ufficio nella Casa Bianca per dirigere il nuovo dipartimento per l'efficienza governativa, un incarico conferito dal presidente Donald Trump. Secondo il New York Times, il magnate si troverà nell'Eisenhower Executive Office Building, un edificio che ospita uffici governativi, da dove supervisionerà iniziative strategiche nell'amministrazione, che inizierà ufficialmente il 20 gennaio. Musk, già impegnato con le sue aziende come Tesla e SpaceX, che vantano contratti miliardari con il governo, avrà accesso a spazi governativi cruciali. Tuttavia, le sue modalità di ingresso alla West Wing, sede dello Studio Ovale, rimangono non del tutto chiare.

L'inclusione di Musk nell'inner circle di Trump segna una fase significativa per l'imprenditore, che ha avuto un ruolo influente nella campagna elettorale, in particolare nelle battaglie politiche e legislative come quella sui visti H-1B, destinati a favorire l'ingresso di lavoratori specializzati. Nonostante l'influenza, alcuni membri dello staff di Trump, come Steve Bannon, suggeriscono che Musk non abbia l'abilità di prendere decisioni strategiche da solo, seppur sia stato una figura di peso durante la fase di transizione e nella scelta dei membri dello staff.

Musk, che ha svolto un ruolo centrale nelle scelte politiche e nelle donazioni elettorali per sostenere la vittoria di Trump, potrebbe entrare a far parte di una struttura amministrativa inedita, il "Doge", un organismo ibrido che non gode di pieno riconoscimento congressuale. Il suo ufficio, purtroppo, solleva preoccupazioni riguardo possibili conflitti di interesse, poiché le sue aziende intrattengono numerosi contratti con il governo federale. Il suo ruolo, quindi, potrebbe entrare in conflitto con le normative sui dipendenti governativi, sollevando questioni legate alla trasparenza e alla gestione dei fondi pubblici.

Resta da vedere se Musk accetterà la posizione di "dipendente speciale del governo", uno status che potrebbe comportare una rinuncia al salario e limitazioni nella dichiarazione delle sue finanze personali. La discussione è ancora in corso, con il rischio che la sua presenza crei tensioni nel delicato equilibrio interno all'amministrazione.

Trump promette incontro con Putin per fermare la guerra in Ucraina dopo l'insediamento - Donald Trump ha dichiarato che, se rieletto alla Casa Bianca, farà "di tutto per fermare" il conflitto in Ucraina, impegnandosi per il bene di entrambe le nazioni coinvolte. L'ex presidente ha annunciato l'intenzione di incontrare Vladimir Putin subito dopo il suo insediamento, per discutere della "guerra orribile" iniziata con l'invasione russa dell'Ucraina il 24 febbraio di tre anni fa.

Trump annuncia preparativi per incontro con Putin per fermare la guerra in Ucraina - Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che sono in corso i preparativi per un incontro con il presidente russo, Vladimir Putin. Durante un incontro con i governatori repubblicani nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, Trump ha dichiarato: "Lui vuole che ci incontriamo e noi ci stiamo organizzando".

William e Kate attesi all'insediamento di Trump: il principe si prepara a nuovi impegni reali - Il principe William e la principessa Kate parteciperanno il prossimo 20 gennaio 2025 all'insediamento del neo eletto presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La loro presenza rappresenta un importante passo per William, che si prepara a subentrare o ad affiancare il padre, re Carlo, in molti impegni ufficiali.