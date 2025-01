Diablo IV - Padroneggiate poteri mistici nella Stagione della Stregoneria

Blizzard Entertainment ha rivelato la nuova stagione di Diablo IV: la Stagione della Stregoneria, che inizierà il 21 gennaio. Le teste sono state rubate dall'Albero dei Sussurri e le Streghe dell'Hawezar vogliono che vengano ritrovate… insieme al colpevole. In cambio, loro doneranno i poteri della Stregoneria per combattere contro nuovi e potenti nemici.

STREGONERIA: Grazie agli insegnamenti delle Streghe dell'Hawezar, sarà possibile incanalare il potere della palude. Scoprite tre diverse scuole di Poteri di Stregoneria per trovare la combinazione di abilità che meglio si adatta al proprio stile di gioco. Sfruttate una forza sovrannaturale, connettete la mente e lo spirito o bilanciate le abilità di attacco e guarigione. Trovando ed equipaggiando le nuove gemme leggendarie stagionali, le Gemme Occulte, si potranno utilizzare abilità iconiche e devastanti, con alcune di ritorno da Diablo III.

