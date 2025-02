L'evento Marcia dei Goblin di Diablo IV inizia il 4 marzo

Il ventre di Sanctuarium ribolle di avidità e malefatte con l'arrivo dell'evento Marcia dei Goblin in Diablo IV. Dal 4 marzo alle 19:00 all'11 marzo alle 19:00, gli sfuggenti Goblin Predoni e altri della loro razza si moltiplicheranno, portando il caos in ogni città, spedizione e catapecchia. Preparatevi a decimarli, ottenere Reputazione e riscattare ricompense molto preziose.

DOPPI GUAI, TRIPLE RICOMPENSE

Attività dei goblin aumentata : i Goblin Predoni stanno dilagando e vanno in giro in gruppi più grandi e sfuggenti, ma che forniscono più ricompense che mai. Incontrate gruppi di Goblin Predoni, scoprite i Santuari dell'avidità e affrontate il boss mondiale Avarizia il Maledetto dall'Oro, con più apparizioni di goblin.

Reputazione e ricompense : uccidete goblin per scalare le classifiche e sbloccate ricompense migliori man mano che la tua Reputazione aumenta.

Nuove varianti di goblin : Ector l'Odioso : rilascia materie prime, tra cui Obducite, alle difficoltà Tormento. Barone Dorato : signore dell'oro, questo goblin rilascia intriganti cumuli di monete e Braci Aberranti durante le Maree infernali. Prym lo Scintillante : splendente di promesse, Prym trasporta gemme, Rune e Prismi Destrutturati da aggiungere alla tua collezione. Murl il Curioso : custode degli Oboli, il bagliore viola di Murl non passa inosservato. Capostipite Vischioso : si divide in più goblin quando muore e rilascia oggetti leggendari e altro. Buon Vecchio Bodric : la più rara leggenda tra tutte. Questo goblin degli dèi porta con sé oggetti mitici unici e Scintille Splendenti, se riesci a trovarlo.



Queste nuove varianti dei goblin rimarranno nel Regno Eterno e nei Regni stagionali anche dopo la fine dell'evento, facendo in modo che la caccia non si fermi mai.

L'evento “Risveglio Lunare” di Diablo IV ritorna il 4 febbraio - Festeggiate il Capodanno Lunare in Diablo IV con il ritorno dell'evento Risveglio Lunare a Sanctuary. Il viaggio celeste inizierà il 4 febbraio e sarà attivo fino al 18 febbraio.Durante l'evento, i giocatori potranno attivare speciali santuari a tema “Anno del Serpente” per ottenere enormi bonus di esperienza e nuovi potenti effetti di combattimento.

Diablo IV - Padroneggiate poteri mistici nella Stagione della Stregoneria - Blizzard Entertainment ha rivelato la nuova stagione di Diablo IV: la Stagione della Stregoneria, che inizierà il 21 gennaio. Le teste sono state rubate dall'Albero dei Sussurri e le Streghe dell'Hawezar vogliono che vengano ritrovate… insieme al colpevole.

Il prossimo PTR di Diablo IV è in arrivo - Il prossimo PTR di Diablo IV è in arrivo - Dettagli della patch 2.1Il prossimo Reame Pubblico di Prova (PTR) di Diablo IV aprirà presto le porte. A partire dal 3 dicembre fino al 10 dicembre, vi saranno diverse modifiche e funzioni in arrivo con la prossima stagione.